Amorim ditunjuk sebagai pelatih klub raksasa Italia hingga 2029

Sebuah laporan media mengungkap bahwa Ruben Amorim, mantan pelatih Manchester United, kembali beraktivitas setelah beberapa bulan dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Setan Merah.

Manchester United memecat pelatih asal Portugal tersebut pada Januari lalu, dan ia menerima beberapa tawaran namun tidak menerima satupun di antaranya.

Namun, Amorim menyetujui tawaran yang diterimanya dari klub raksasa Italia untuk memimpin tim tersebut pada musim depan.

Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan melalui akunnya di "X": "Berita Terkini: Ruben Amorim ke Milan sebagai pelatih kepala baru, inilah dia."

Dia melanjutkan: "Kesepakatan lisan telah dicapai untuk kontrak yang berlaku hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan hingga Juni 2029."

Dia menyimpulkan: "Amorim telah menerima semua syarat, dan akan menandatangani kontrak sebagai pelatih baru Milan minggu ini."

Keinginan untuk merekrut Amorim ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi menyeluruh dan kuat di dalam Milan, menyusul pemecatan pelatih Massimiliano Allegri dan jajaran eksekutif klub setelah kegagalan lolos ke Liga Champions.







