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Amorim Torino MilanGetty

Diterjemahkan oleh

Amorim: "Dalam 20 tahun terakhir kami memenangi 2 Scudetto dan 0 Coppa Italia"

AC Milan

Ruben Amorim, langsung dari ruang pers Milanello, berbicara kepada media menjelang Juventus vs AC Milan, pertandingan yang dijadwalkan besok malam pukul 20.45 di Alianz Stadium, Turin. Berikut ini kutipan pernyataannya.

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"Hal terpenting adalah saya melihat AC Milan, dan bagi saya ini adalah klub terbaik di dunia, tetapi dalam 20 tahun kami memenangkan 0 Coppa Italia dan 2 Scudetto. Ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, kami tahu itu. Masih banyak yang harus kami lakukan, kami harus bekerja dan mencapai target kami tepat waktu. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Chivu atau siapa pun. Namun, kami harus fokus pada alasan mengapa selama bertahun-tahun AC Milan tidak menjadi AC Milan. Karena itu lebih baik fokus pada tim kami, dan kami tidak boleh memedulikan apa yang dikatakan orang lain. Kami bekerja untuk membawa tim ini kembali ke level yang layak didapatkannya". 

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