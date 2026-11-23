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Kekalahan 0-2 dari Pyramids kembali membuka persoalan karakter permainan Al Ahly dan cara klub menangani urusan pelatih dalam beberapa tahun terakhir. Tim yang terbiasa bersaing memperebutkan trofi dan meraih gelar itu tampak tak mampu memaksakan ritmenya dalam duel langsung melawan salah satu pesaing utamanya dalam perebutan gelar, sementara Pyramids terlihat lebih jelas dalam gagasan dan lebih mampu menerapkannya.

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Di tengah kekalahan yang mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi sebagian besar pendukung Al Ahly, terutama di tengah kritik keras dan terus-menerus terhadap pelatih Hussein Ammouta, perdebatan soal keputusan memilih juru taktik asal Maroko itu untuk tugas ini kembali mencuat. Perdebatan itu muncul dalam bentuk pertanyaan membingungkan yang kerap terdengar di kalangan pendukung Al Ahly, khususnya setiap kali tim tersandung. Apalagi, performa tim belum memenuhi harapan para pendukung yang tak sabar melihat Al Ahly kembali tampil perkasa setelah kekecewaan musim lalu yang berakhir tanpa gelar.

Pertanyaan yang paling objektif saat ini bukanlah soal menilai Hussein Ammouta dari satu pertandingan, melainkan sejauh mana gagasannya cocok dengan Al Ahly, dan apakah manajemen telah memilih pelatih yang tepat atau sekadar memasukkan nama baru ke dalam sistem yang sejak awal tidak memiliki identitas permainan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

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Dilihat dari rekam jejaknya, Ammouta memiliki riwayat kepelatihan yang kuat. Ia membawa Wydad menjuarai Liga Champions Afrika 2017 dan Liga Maroko, menjuarai Piala Afrika 2021 bersama timnas lokal Maroko, serta membawa Yordania ke final Piala Asia 2023, pencapaian terbaik dalam sejarah tim tersebut. Namun, kesuksesannya di tempat-tempat itu tidak serta-merta berarti gaya bermainnya sesuai dengan tuntutan Al Ahly.

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Ammouta juga tidak bisa dikatakan jelas-jelas menganut aliran bertahan, tetapi ia pun bukan pelatih yang menjadikan penguasaan bola dan tekanan tanpa henti sebagai dasar permainannya. Pelatih asal Maroko itu cenderung mengutamakan organisasi dan disiplin taktik, menyesuaikan strateginya dengan lawan, sambil memanfaatkan transisi dan ruang. Fleksibilitas ini bisa menjadi keunggulan di laga sistem gugur, tetapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang kemampuannya memimpin tim yang pendukungnya menuntut inisiatif dan dominasi gaya bermain, bukan sekadar beradaptasi dengan lawan.

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Pyramids Ungkap Perbedaan: Al Ahly Terjebak antara Transisi Lambat dan Hilangnya Keseimbangan

Melawan Pyramids, Al Ahly tampak tak mampu mengalirkan bola dengan kecepatan yang dibutuhkan dan keluar dari area sendiri secara terorganisasi, serta gagal mengubah penguasaan bola menjadi ancaman nyata. Masalah juga terlihat dalam transisi bertahan, ruang antara lini tengah dan lini belakang, kecepatan kembali ke posisi, serta perlindungan di belakang pemain yang maju menyerang. Semua itu menjadi indikasi kelemahan berulang dalam pengaturan jarak dan pembagian peran, bukan sekadar kesalahan individu.

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Ammouta tidak sendirian menanggung tanggung jawab atas gambaran ini, mengingat ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh manajemen. Al Ahly membutuhkan penyerang tengah yang piawai menuntaskan peluang dan bergerak di antara dua bek tengah, serta bek tengah yang kuat dan cepat untuk menghadapi situasi ruang terbuka. Kebutuhan ini sangat terasa sejak manajemen gagal mempertahankan Wessam Abou Ali. Tim juga membutuhkan gelandang bertahan yang mampu melindungi lini tengah, menutup ruang saat kedua bek sayap maju, dan membantu membangun serangan di bawah tekanan. Posisi-posisi ini berpengaruh besar terhadap keseimbangan tim dan kemampuannya untuk bersaing, terlebih pemain yang ada saat ini tidak bisa diandalkan karena performa mereka naik turun dari satu laga ke laga lain dan dari satu lawan ke lawan lain.

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Absennya pemain-pemain berpengaruh juga mengganggu stabilitas susunan pemain, terutama Emam Ashour, yang punya kemampuan membawa bola ke depan dan menembus lini pertahanan lawan. Emam absen dalam empat pertandingan sebelum laga melawan Pyramids karena alasan teknis, sebelum kembali masuk skuad dan tampil kurang meyakinkan sebagai pemain pengganti hari ini. Cedera pemain lain juga mempersempit pilihan tim pelatih, sehingga semakin memperbesar tanda tanya tentang teka-teki kegagalan banyaknya rekrutan Al Ahly dalam beberapa tahun terakhir, yang ternyata tidak memberikan keseimbangan bagi tim dan membuat pelatih kepala terbelenggu saat dibutuhkan.

Dari Koller hingga Ammouta: Apakah Al Ahly Membayar Harga Pilihan yang Serampangan?

Tanggung jawab terbesar justru terletak pada cara pengelolaan urusan sepak bola. Sejak kepergian Pitso Mosimane, Al Ahly silih berganti ditangani Ricardo Soares, Marcel Koller, dan Jose Riveiro, sementara Emad El-Nahhas beberapa kali menjadi pelatih sementara, lalu Jess Thorup, hingga akhirnya Ammouta. Setiap pelatih punya filosofi dan kebutuhannya masing-masing, tetapi manajemen tidak memberikan jawaban yang jelas tentang identitas tim yang ingin dibangun, atau kriteria yang digunakan untuk memilih pelatih kepala. Filosofi tidak bisa diganti setiap kali pelatih berganti, lalu tim dituntut mempertahankan karakter yang tetap, dan pelatih berikutnya dihukum dengan pemecatan.

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Perbandingan antara awal masa kerja Ammouta dan Marcel Koller secara khusus, karena Koller merupakan pelatih yang paling lama bertahan di Al Ahly selama kepemimpinan Mahmoud El Khatib, menunjukkan bahwa hasil saja tidak cukup untuk menilai sebuah pilihan. Dalam 14 pertandingan resmi pertama Ammouta (domestik dan kontinental), Al Ahly meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang, serta menelan kekalahan pertama hari ini, dengan mencetak 30 gol dan kebobolan 7. Menurut catatan pertandingan Koller, tim juga meraih 11 kemenangan dan dua hasil imbang dalam 13 pertandingan pertama di bawah asuhannya. Artinya, awal keduanya identik dari segi kemenangan dan hasil imbang, dengan keunggulan produktivitas gol bagi Ammouta.

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Koller bertahan sekitar 960 hari dan menjalani 161 pertandingan bersama Al Ahly, menurut data Transfermarkt. Melawan Pyramids, ia meraih 5 kemenangan dari 8 pertemuan, dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan, sementara timnya mencetak 13 gol dan kebobolan 9. Adapun Ammouta kalah 0-2 dalam pertemuan pertamanya melawan lawan yang sama. Sampel ini belum memungkinkan perbandingan historis antara kedua pelatih, tetapi menempatkan pelatih asal Maroko itu di hadapan ujian dini.

Namun secara realistis, kemiripan angka tidak menjawab hal yang paling mengganggu pendukung Al Ahly: kualitas permainan, kelemahan lini belakang, dan tidak adanya keterpaduan antarlini. Masalahnya bukan semata jumlah kemenangan, melainkan kemampuan tim untuk menunjukkan karakternya dan menguasai laga-laga besar. Di sinilah muncul ungkapan yang tidak ingin didengar para pendukung Al Ahly: "Al Ahly tidak lagi menakutkan".

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Di sinilah letak tanggung jawab Mahmoud El Khatib, dewan direksi, dan semua pihak yang mengurus sepak bola klub, sembari mengakui bahwa berbagai pendapat kerap dikesampingkan demi visi presiden klub. Pemilihan pelatih semestinya didahului dengan penentuan bentuk tim, kebutuhannya, pemain yang mampu menjalankan gagasan sang pelatih, serta waktu yang diperlukan untuk membangun proyeknya. Sementara itu, mengganti pelatih tanpa membenahi mekanisme pemilihan, perencanaan, dan perekrutan pemain berarti setiap pelatih kepala baru akan mewarisi kelemahan pendahulunya, lalu dituntut memberikan hasil instan dengan sumber daya yang mungkin tidak sesuai dengan gagasannya.

Karena itu, Ammouta tidak seharusnya dijadikan satu-satunya terdakwa, tetapi ia juga tidak bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas tim yang terjebak pada pola reaktif dan kehabisan solusi. Ia harus membuktikan kemampuannya menyajikan permainan yang sepadan dengan nama besar dan sejarah Al Ahly. Di sisi lain, manajemen harus membuktikan bahwa mereka memilih pelatih untuk sebuah proyek yang jelas dan siap memenuhi kebutuhannya, dan yang terpenting, menunjukkan kesediaan memikul tanggung jawab tanpa selalu menjadikan pelatih sebagai kambing hitam.

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Pertanyaan yang sesungguhnya dan paling realistis kini bukan lagi sekadar: apakah Ammouta cocok untuk Al Ahly? Melainkan: apakah manajemen Al Ahly tahu pelatih seperti apa yang mereka inginkan dan tim seperti apa yang ingin mereka bangun?