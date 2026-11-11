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Amerika Serikat mundur dari Piala Dunia U-17 di Qatar hanya delapan hari sebelum turnamen dimulai. US Soccer menyebut kekhawatiran atas keselamatan pemain dan staf sebagai alasannya. Federasi itu merujuk pada imbauan perjalanan Departemen Luar Negeri AS yang memperingatkan risiko konflik bersenjata. Pengunduran diri pada saat-saat terakhir ini bisa membuat federasi tersebut dikenai denda oleh FIFA.

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AS mundur dari Piala Dunia U-17 karena kekhawatiran keamanan

Tim putra U-17 Amerika Serikat tidak akan berangkat ke Doha setelah US Soccer memberi tahu para pemain bahwa federasi tersebut telah membatalkan pemusatan latihan menjelang turnamen sekaligus keikutsertaan mereka di Piala Dunia, yang dimulai pada 19 November.

Dalam surat yang dilihat oleh AFP, federasi tersebut merujuk pada peringatan perjalanan Tingkat 3 dari Departemen Luar Negeri AS untuk Qatar. Peringatan itu menganjurkan warga Amerika untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke negara tersebut “karena risiko konflik bersenjata” dan mewajibkan pegawai pemerintah memperoleh izin khusus untuk pergi ke sana.

Surat US Soccer menjelaskan keputusan sulit

“Kami menulis surat ini untuk memberi tahu Anda tentang keputusan sulit untuk membatalkan pemusatan latihan kami menjelang Piala Dunia dan rencana keikutsertaan kami di Piala Dunia,” bunyi surat tersebut. “Kami sangat bangga atas persiapan para pemain dan pelatih kami untuk mewakili AS di Piala Dunia.

“Sayangnya, mengingat situasi saat ini, termasuk peringatan perjalanan Tingkat 3 dari Departemen Luar Negeri AS untuk Qatar dan arahan terkait bagi staf Kedutaan Besar serta keluarga mereka, kami tidak lagi dapat mengikuti turnamen ini. Kesejahteraan para pemain dan staf kami akan selalu menjadi prioritas utama.” Surat itu menambahkan: “Terimalah penghargaan kami yang sedalam-dalamnya atas komitmen Anda kepada US Soccer. Kami juga merasakan kekecewaan yang sama atas situasi ini.”

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AS bisa didenda FIFA akibat mundur menjelang turnamen

Seorang juru bicara US Soccer mengatakan federasi tersebut tidak akan merinci proses pengambilan keputusan itu, sementara menurut informasi yang diperoleh the Guardian, FIFA telah diberi tahu pada Rabu. Peraturan FIFA menyatakan bahwa negara-negara yang lolos wajib berpartisipasi atau dikenai denda. Pengunduran diri dalam waktu 30 hari sebelum turnamen dimulai dikenai denda CHF20.000 (sekitar $24.000). FIFA telah dimintai komentar.

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Konflik di Timur Tengah, yang dimulai pada Februari dengan serangan AS-Israel terhadap Iran, telah mengganggu sejumlah ajang. Piala Asia 2027 ditunda hampir satu tahun, sementara balapan Formula 1 di Jeddah dibatalkan.

Bagaimana kelanjutan Piala Dunia U-17?

Turnamen tersebut masih dijadwalkan dimulai di Doha pada 19 November dengan diikuti 48 tim. AS tergabung di Grup J bersama Montenegro, Aljazair, dan Cile, dengan skuad yang mencakup sejumlah pemain muda menjanjikan dari klub-klub MLS dan luar negeri.

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Qatar menjadi tuan rumah kompetisi tersebut, yang sejak tahun lalu digelar setiap tahun, selama lima tahun berturut-turut.