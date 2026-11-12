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Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari ajang Piala Dunia U-17 yang dijadwalkan berlangsung di Qatar, karena kekhawatiran terkait keselamatan dan situasi keamanan di kawasan tersebut, menjadi pukulan bagi turnamen itu beberapa hari sebelum bergulir.

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Menurut laporan yang dipublikasikan jaringan ESPN Amerika, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat menegaskan pembatalan kamp persiapan timnas serta partisipasinya dalam turnamen tersebut, setelah menyampaikan keputusan itu kepada para pemain dan staf teknis pada malam kemarin, Rabu, seraya menekankan bahwa keselamatan para pemain dan anggota staf akan tetap menjadi prioritas utama.

Federasi menjelaskan dalam sebuah surat kepada para pemain: "Kami menulis kepada kalian untuk menyampaikan keputusan sulit membatalkan kamp persiapan Piala Dunia kami dan partisipasi kami dalam turnamen tersebut. Kami sangat bangga dengan persiapan yang telah dilakukan para pemain dan pelatih kami untuk mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia."

Federasi menambahkan: "Sayangnya, dalam kondisi saat ini, termasuk peringatan perjalanan tingkat tiga dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk bepergian ke Qatar serta arahan terkait staf kedutaan dan keluarga mereka, kami tidak lagi dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Keselamatan para pemain dan staf kami akan selalu berada di puncak prioritas kami."

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tingkat tiga pada 23 Oktober lalu terkait perjalanan ke Qatar, mengajak warga Amerika untuk "mempertimbangkan kembali perjalanan ke Qatar karena adanya risiko pecahnya konflik bersenjata".

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Peringatan itu, menurut laporan tersebut, didasarkan pada kekhawatiran keamanan yang terkait dengan perkembangan di kawasan, di antaranya serangan yang dilancarkan kelompok Houthi yang didukung Iran di Arab Saudi.

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Menurut sejumlah laporan Amerika, keputusan federasi itu datang setelah berkonsultasi dengan pihak keamanan dan Kementerian Luar Negeri, di tengah penilaian yang terus berlangsung terhadap situasi di kawasan.

Federasi sebelumnya telah memindahkan kamp persiapan timnas, sebagai langkah pencegahan, dari Qatar ke pusat pelatihan nasional di dekat Atlanta.

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Amerika Serikat Sedianya Bersiap Menghadapi Montenegro

Timnas Amerika Serikat sebelumnya telah mengumumkan pada pekan lalu skuad yang terdiri dari 21 pemain untuk tampil di Piala Dunia Junior di Qatar, yang bergulir pada 19 November ini dan berlangsung hingga 13 Desember mendatang, dengan partisipasi 48 tim nasional.

Amerika Serikat sedianya bersiap menjalani laga pertamanya melawan Montenegro pada 21 November ini, sebelum menghadapi Chile dan Aljazair di Grup Tujuh, sesuai jadwal turnamen.

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Langkah ini datang beberapa hari sebelum turnamen dimulai, setelah Amerika Serikat tampil pada edisi lalu yang juga digelar di Qatar, namun harus angkat koper dari kompetisi di babak 32 besar.

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelumnya telah memutuskan pada 2024 bahwa Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 secara tahunan selama periode 2025 hingga 2029, sementara edisi 2026 menjadi penyelenggaraan kedua turnamen tersebut di negara Teluk itu.

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Hingga kini "FIFA" belum mengumumkan secara langsung rincian langkah selanjutnya terkait partisipasi Amerika Serikat atau tim nasional yang mungkin akan menggantikannya.

Di sisi lain, Gianni Infantino, Presiden "FIFA", bersiap mengunjungi Qatar hari ini, Kamis, untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan edisi tahun ini dari turnamen tersebut.

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Komite lokal penyelenggara menyebutkan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa Infantino akan melakukan kunjungan peninjauan ke kompleks kompetisi di "Aspire Zone" dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, dalam rangka melihat kesiapan stadion, fasilitas, dan infrastruktur yang disiapkan untuk menjadi tuan rumah turnamen, serta mengetahui langsung persiapan dan kesiapan operasional terakhir, sebelum turnamen dimulai.