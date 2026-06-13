Amerika Serikat membuat kesan yang sangat mendalam di Piala Dunia dengan kemenangan telak atas Paraguay

Amerika Serikat tampil mengesankan dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia. Di SoFi Stadium, Inglewood, California, tuan rumah bersama ini mengalahkan Paraguay yang sama sekali tak berdaya dengan skor 4-1. Sebuah gol bunuh diri dan dua gol dari Folarin Balogun sudah membuat skor menjadi 3-0 saat babak pertama berakhir. AS memimpin Grup D, di mana Australia dan Turki masih harus memainkan pertandingan pertama mereka.

Di kubu AS, pelatih kepala Mauricio Pochettino menempatkan Sergiño Dest sebagai starter, yang mendapat peran menyerang di sisi kanan. Mantan pemain PSV, Malik Tillman, memulai sebagai gelandang serang, sementara pemain lain yang juga pernah bermain di PSV, Ricardo Pepi, memulai dari bangku cadangan dan masuk sebagai pengganti setelah babak pertama.

Di kubu Paraguay, Julio Enciso ternyata cukup fit untuk menjadi starter. Penyerang RC Strasbourg ini mengalami cedera pekan lalu saat melawan Nikaragua, namun cedera tersebut ternyata tidak terlalu parah. Setelah penampilan dari antara lain Katy Perry, wasit Danny Makkelie meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

AS memulai pertandingan dengan sangat baik. Weston McKennie melancarkan serangan balik dan mengoper bola kepada Christian Pulisic. Captain America dengan indah menggiring bola melewati dua pemain Paraguay dan mengoper bola ke arah McKennie yang berlari ke depan, yang kemudian umpan tersebut disundul ke gawang sendiri oleh Damián Bobadilla: 1-0.

AS langsung mencari gol tambahan dan melancarkan sejumlah serangan apik dalam waktu singkat, namun tanpa hasil. Paraguay terdesak, meski sempat mengancam lewat Ensico. Penyerang kreatif itu melepaskan tembakan melebar dari gawang kiper Matt Freese setelah gerakan apik.

Istirahat minum di babak pertama tidak mengubah jalannya pertandingan. AS mendominasi dan Balogun nyaris mencetak gol 2-0 setelah serangan tajam lainnya, namun sang penyerang ternyata berada dalam posisi offside.

Sekitar satu setengah menit kemudian, Balogun akhirnya mencetak gol. Penyerang AS Monaco itu menerima bola dari sisi kiri dengan mudah dan memanfaatkan ruang di sekitar kotak penalti dengan menempatkan bola dengan rapi ke sudut jauh gawang kiper Orlando Gill: 2-0.

Hasrat Amerika Serikat belum terpuaskan dan melalui Chris Richards (sundulan melebar) serta McKennie (penyelamatan Gill), tim tuan rumah nyaris unggul 3-0, sebelum Balogun akhirnya mencetak gol ketiga pada masa injury time babak pertama. Penyerang tersebut mengelabui Omar Alderete dan melepaskan tendangan yang melesat ke sudut atas gawang.

Di babak kedua, AS tidak terlalu terburu-buru untuk mengancam gawang Gill. Paraguay, meski demikian, bermain dalam pertandingan yang sudah hampir pasti kalah dan berusaha mencegah kerugian bertambah. Upaya itu berhasil bagi tim Amerika Selatan tersebut.

AS kurang tajam dan harus membayar mahal dengan kebobolan gol 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Setelah memenangkan duel udara di depan kotak penalti AS, Enciso mengoper bola ke Mauricio, yang mencetak gol ke sudut jauh: 3-1.

Pemain pengganti Ricardo Pepi seharusnya mendapatkan assist tak lama setelah itu, namun Tillman sangat mengecewakan dengan tendangan lemahnya di kotak penalti Paraguay. Namun, hal itu tidak mengganggu AS, yang tidak pernah lagi mengalami masalah serius.

Di akhir waktu tambahan, Giovanni Reyna menjadi penutup yang sempurna. Penyerang Borussia Mönchengladbach itu melepaskan tendangan indah dengan bagian luar kaki kanannya yang melewati Gill: 4-1. Sebuah awal yang sangat meyakinkan bagi AS.