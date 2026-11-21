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Penyelenggara tengah merampungkan rencana untuk menggelar Copa America 2028 di Amerika Serikat, dengan pengumuman resmi diperkirakan segera menyusul. Turnamen ini akan menjadi edisi kedua berturut-turut kompetisi antarnegara utama Amerika Selatan yang digelar di wilayah AS.

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Dua konfederasi rampungkan pembicaraan tuan rumah bersama

Menurut The Athletic, seluruh pihak kini memperkirakan kompetisi 2028 akan kembali digelar di AS setelah pembicaraan panjang antara CONMEBOL dan CONCACAF yang dimulai pada Desember 2025. Sejumlah sumber anonim menegaskan bahwa negara tuan rumah belum ditetapkan, sementara media Brasil Globo juga melaporkan pada Jumat malam bahwa pengumuman akan segera dilakukan. Jika sudah dipastikan, AS akan menjadi tuan rumah tiga dari lima edisi terakhir antara 2016 dan 2028.

Keberhasilan komersial lebih berpengaruh daripada kontroversi sebelumnya

Saat kedua konfederasi bersama-sama menyelenggarakan turnamen 2024, sepuluh negara Amerika Selatan bergabung dengan enam peserta undangan dari CONCACAF: AS, Meksiko, Kanada, Panama, Kosta Rika, dan Jamaika. Lebih dari 1,5 juta penonton menghadiri ajang yang diikuti 16 tim itu, yang menghasilkan sebagian besar pendapatan CONMEBOL sebesar $319 juta dari kompetisi tim nasional pada tahun tersebut.

Namun, edisi 2024 juga menuai sorotan. Para pemain dan pelatih mengkritik permukaan lapangan di stadion, sementara kemenangan Argentina 1-0 atas Kolombia pada final di Hard Rock Stadium, Miami, tertunda sekitar 80 menit akibat persoalan kerumunan yang membahayakan keselamatan. Tim tuan rumah juga tersingkir pada fase grup, sehingga Gregg Berhalter digantikan oleh Mauricio Pochettino, yang melatih tim tersebut di Piala Dunia sebelum bergabung dengan Manchester United .

Padatnya kalender menentukan jadwal musim panas

Laporan tersebut menyebut negara-negara CONCACAF kembali akan memiliki jalur kualifikasi pada 2028, meski jumlah tempat dan proses kualifikasinya belum dijelaskan. Penjadwalan perlu dikoordinasikan dengan cermat karena Los Angeles menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas mulai 14 Juli 2028, tanggal yang sama dengan final edisi 2024, sementara tim sepak bola AS dijadwalkan berlaga di bawah pelatih Steve Cherundolo.

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Untungnya, benturan dengan jadwal liga domestik seharusnya dapat dihindari karena Major League Soccer beralih ke kalender bergaya Eropa mulai musim 2027-28, dengan kompetisi berakhir pada akhir Mei. Turnamen ini melanjutkan rangkaian ajang besar di AS, setelah Piala Dunia Antarklub 2025 dan Piala Dunia 2026, serta pengajuan bersama dengan Meksiko, Jamaika, dan Kosta Rika untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031.

Konfirmasi resmi menunggu keputusan konfederasi

Konfirmasi resmi tuan rumah edisi 2028 diperkirakan segera tiba, meski seorang pejabat pers CONMEBOL menyatakan belum ada pernyataan resmi yang diterima, sedangkan CONCACAF menolak berkomentar. Sementara itu, dewan CONMEBOL bertemu pada Jumat untuk menegaskan kembali dukungannya kepada presiden FIFA Gianni Infantino menjelang pemilihan mendatang. Pengajuan bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031 juga akan dikonfirmasi secara resmi pekan depan.