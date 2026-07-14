Amerika Serikat berhadapan dengan para penggemar Piala Dunia yang marah: FIFA memiliki prioritas lain

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membela keputusannya untuk menggelar dua pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul tiga sore waktu setempat di Amerika Serikat, setelah gelombang kritik dari para penggemar yang menganggap jadwal tersebut tidak tepat dan lebih menguntungkan Eropa daripada Amerika.

Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah empat pertandingan terakhir turnamen ini, di mana Prancis akan berhadapan dengan Spanyol di Dallas, sebelum Inggris menghadapi Argentina pada hari Rabu di Atlanta, dalam upaya untuk mencapai final untuk pertama kalinya sejak 1966. Tim “Tiga Singa” ini mendapat dorongan moral dengan kembalinya salah satu pemainnya ke kondisi prima.

Berbeda dengan pertandingan babak gugur sebelumnya yang digelar pada malam hari dan memaksa penonton Eropa begadang, kedua pertandingan semifinal dan final akan dimainkan pada waktu yang lebih awal bagi para penggemar di Amerika Utara dan Selatan.

Manolo Zuberia, kepala penyelenggara Piala Dunia di Amerika Serikat, mengatakan bahwa penetapan jadwal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa faktor: “Kondisi cuaca di kota-kota tuan rumah, perbedaan waktu dengan negara-negara peserta, masa pemulihan para pemain, serta jadwal perjalanan; kami berusaha mencapai keseimbangan yang optimal.”

Ia menambahkan bahwa “FIFA” berpendapat bahwa jangkauan siaran televisi global untuk pertandingan-pertandingan ini lebih penting daripada kemudahan menontonnya secara lokal, terutama karena pertandingan-pertandingan ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling banyak ditonton dalam sejarah siaran televisi.

Pejabat tertinggi Piala Dunia di Amerika Serikat itu melanjutkan: “Semakin banyak penonton di seluruh dunia, semakin baik bagi olahraga ini.”

Alasan-alasan ini tidak diterima oleh para penggemar Amerika, yang menyebut jadwal tersebut “konyol,” karena bertepatan dengan jam kerja di tengah pekan. Selain itu, pertandingan final juga akan digelar pada hari Minggu pada waktu yang sama, pukul tiga sore.

Tiga tim Eropa, yaitu Spanyol, Prancis, dan Inggris, akan bertanding di semifinal, bersama dengan juara bertahan Argentina. Para penggemar bertanya-tanya mengapa jadwal tidak dimajukan sedikit saja, sambil menegaskan bahwa penonton akan menonton pertandingan apa pun waktunya.

Piala Dunia dijadwalkan berakhir minggu ini, di mana Presiden AS Donald Trump akan menghadiri pertandingan final di Stadion MetLife, New Jersey. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan bahwa Trump akan mengangkat trofi dan menyerahkannya kepada tim pemenang.