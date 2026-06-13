Tim nasional Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan gemilang setelah menghancurkan Paraguay (4-1) pada Sabtu pagi waktu Greenwich, dalam salah satu hasil paling menonjol di babak penyisihan grup.

Dengan kemenangan ini, Amerika Serikat menyamai rekor kemenangan terbesar mereka dalam sejarah Piala Dunia, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dengan selisih lebih dari 3 gol.

AS hanya dua kali menang dengan selisih gol sebesar itu sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yaitu pada edisi pertama turnamen tersebut: melawan Belgia (3-0) pada 13 Juli 1930, lalu melawan Paraguay sendiri (juga 3-0) pada 17 Juli 1930.

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Pertandingan ini juga mencatatkan rekor negatif lain bagi timnas Paraguay, karena mereka kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak kekalahan mereka dari Prancis dengan skor (7-3) pada 8 Juni 1958, menurut situs "stats foot" Prancis.

Penderitaan Paraguay tidak berhenti di situ, karena tim nasional tersebut terus mencatatkan hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia.

Setelah kekalahan dari Amerika Serikat, catatan Paraguay hanya mencatatkan satu kemenangan dalam 9 pertandingan pembuka di turnamen tersebut, dengan 4 hasil imbang dan 4 kekalahan.

Satu-satunya kemenangan Paraguay dalam pertandingan pembuka Piala Dunia adalah kemenangan atas Irak dengan skor 1-0 pada 4 Juni 1986.