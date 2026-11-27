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Ketika semua orang meragukan dan menuntut solusi konvensional, pelatih Real Madrid José Mourinho memutuskan untuk sepenuhnya melawan arus dan mempertaruhkan sebuah gagasan yang bagi banyak orang tampak gila.

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Pelatih asal Portugal itu sejak lama meyakini kemampuan rekan senegaranya untuk tampil istimewa di lini tengah meski penuh risiko. Setelah penolakan Rodri pada Agustus, Mourinho menyadari bahwa inilah solusi terbaik dan sudah tiba waktunya untuk mewujudkan gagasan yang telah ia yakini selama bertahun-tahun.

Banyak yang mengira Bernardo Silva, yang kini berusia 32 tahun, tidak akan mampu mencari nafkah sebagai gelandang pada tahap kariernya saat ini. Bahkan, jauh sebelum itu, sebagian orang menilai ia tidak akan meraih kesuksesan berarti sebagai pesepak bola.

Surat kabar Spanyol "AS" mengutip pernyataan lama Jorge Mendes, agen ternama: "Berulang kali saya diberi tahu: Jorge, lupakan saja, kamu tidak punya peluang sama sekali, Bernardo Silva tidak akan pernah menjadi pemain penting. Paling banter ia akan bermain di divisi satu atau divisi dua, mungkin bersama tim seperti Paços de Ferreira."

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa Mourinho tidak pernah termasuk dalam barisan yang meragukan Bernardo. Sebaliknya, ia selalu memuji kemampuan Bernardo dan melihatnya sebagai pemain cerdas yang mampu bermain di posisi apa pun dan dalam kondisi apa pun.

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Untuk memahami apa yang terjadi saat ini, kita perlu kembali ke musim panas, ketika Bernardo mengambil alih kendali di lini tengah, dan Mourinho memang sudah merasakan bahwa ia mampu melakukannya.

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Setelah keterkejutan nyata yang ditimbulkan oleh penolakan Rodri, terutama di mata publik ketimbang di internal klub sendiri, pelatih asal Portugal itu tidak tinggal diam. Ia menyikapi situasi tersebut dengan sportif, tanpa keributan apa pun.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Mourinho menganggap Bernardo Silva sebagai tandem ideal bagi Tchouaméni di lini tengah, meskipun ia tidak pernah bermain di posisi tersebut sepanjang kariernya, kecuali dalam beberapa kesempatan langka.

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Menurut surat kabar tersebut, keputusan itu tampak mengabaikan teori sepak bola modern, yang menuntut postur fisik berbeda dan lebih kuat untuk posisi ini. Keputusan itu bisa saja dianggap sebagai lompatan ke dalam ketidakpastian, tetapi terbukti sepenuhnya tepat.

Kepiawaian Bernardo dalam membangun serangan, komitmennya dalam bertahan, serta dinamismenya sudah cukup untuk membenarkan penilaian Mourinho terhadapnya. Selain itu, sang pelatih menilai pemain tersebut memiliki kecerdasan luar biasa yang memungkinkannya memahami peran barunya di lapangan. Berdasarkan apa yang telah kita saksikan, penilaian itu terbukti benar.

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Menjelang jeda internasional pertama, tepat setelah kekalahan menyakitkan di Stadion Wanda Metropolitano, performa Real Madrid tampak memasuki fase penurunan dan prospeknya terlihat suram.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Real Madrid berubah dalam laga El Clásico dengan masuknya Bernardo, yang sejak saat itu terus menjadi pemain inti dalam susunan pemain.

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Sejak kemenangan di Barcelona itu, ia selalu tampil sebagai starter di semua pertandingan dan bermain lebih dari 86% dari menit yang tersedia, menjadikannya tulang punggung tim sekaligus pemain yang tak tergantikan.

Kini, tidak ada lagi yang meragukan keputusan Mourinho. Bernardo Silva telah membuktikan bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat mengungguli kekuatan fisik, dan bahwa pelatih asal Portugal itu benar ketika menantang teori-teori modern dan memercayai seorang pemain yang menurut semua orang tidak akan pernah sukses.