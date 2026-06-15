Amad Diallo menjadi pahlawan di menit-menit akhir bagi Pantai Gading

Pantai Gading nyaris saja kalah dalam pertandingan pertama fase grup Piala Dunia. Saat menghadapi Ekuador, skor tampaknya akan tetap imbang hingga akhir, namun berkat gol di menit-menit akhir dari Amad Diallo, negara Afrika tersebut berhasil menang dengan skor 1-0.

Fase awal pertandingan berlangsung seru, dengan permainan yang bergulir bolak-balik. Bazoumana Touré menjadi yang paling berbahaya bagi Pantai Gading dengan tendangan yang berada di antara tembakan dan umpan silang, namun peluang terbesar justru dimiliki oleh Ekuador.

Enner Valencia mendapat peluang emas setelah Emmanuel Agbadou terpeleset, namun tendangannya melambung di atas gawang. Gol 1-0 untuk Ekuador seolah sudah di depan mata, namun baik John Yeboah maupun Alan Minda justru membentur mistar gawang.

Setelah jeda, giliran pemain Pantai Gading yang membentur mistar. Sebuah umpan silang disundul dengan apik oleh Elye Wahi, namun itu tak cukup untuk melewati kiper Hernan Galindez. Ia pun diselamatkan oleh mistar gawang.

Seiring berjalannya babak kedua, urgensi untuk mencetak gol semakin berkurang di kedua tim. Baik Ekuador maupun Pantai Gading tampaknya lebih fokus untuk tidak kalah, mengingat masih ada pertandingan grup melawan Jerman dan Curaçao yang akan datang.

Namun, pada menit terakhir waktu normal, sebuah gol tercipta. Setelah aksi apik dari Wilfried Singo, Diallo berhasil mencetak gol: 1-0. Pesta pun terjadi di kubu Pantai Gading, sementara Ekuador pulang dengan tangan hampa.