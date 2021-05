Amad Diallo & Mason Greenwood Bikin Rekor Di Liga Primer Inggris

Diallo dan Greenwood melakukan kombinasi untuk mencetak gol, meski Manchester United akhirnya mengalami kekalahan.

Amad Diallo dan Mason Greenwood mencatatkan prestasi langka ketika mereka bekerjasama untuk mencetak gol di pertandingan lawan Leicester City.

Diallo memberi assist untuk gol penyama kedudukan Greenwood pada menit ke-15, ketika The Red Devils akhirnya menelan kekalahan 2-1 di tangan The Foxes di Old Trafford, Rabu (12/5) dini hari WIB.

Diallo, pemain berusia 18 tahun, bergerak ke sisi sayap dan mengirimkan umpan kepada Greenwood, pemain berusia 19 tahun yang melakukan sentuhan di tepi kotak penalti untuk menghindari penjagaan lawan dan melepaskan sepakan ke pojok bawah gawang.

Gol ini adalah untuk pertama kalinya seorang remaja memberi assist buat remaja lainnya untuk mencetak gol Liga Primer Inggris dalam 15 tahun.

Terakhir kali dua remaja berkombinasi untuk mencetak gol di Liga Primer adalah pada 2006, ketika David Wheater memberi assist buat Adam Johnson untuk Middlesbrough dalam hasil imbang 1-1 lawan Bolton.

Gol Greenwood itu menggagalkan keunggulan Leicester lima menit sebelumnya yang dicetak bek kiri Luke Thomas.

Pemain berusia 19 tahun itu melepaskan tendangan voli ke pojok atas gawang ketika pertandingan baru berjalan sepuluh menit, sebagai gol pertamanya di Liga Primer.

Thomas merupakan pemain termuda yang mencetak gol Liga Primer ke gawang United di Old Trafford.

Gol penentu kemenangan Leicester dicetak Caglar Soyuncu di babak kedua, tepatnya pada menit ke-66.

Dengan kekalahan ini, United sudah tidak mungkin lagi menantang Manchester City, yang dipastikan keluar sebagai juara Liga Primer musim 2020/21.