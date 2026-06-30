Amad Diallo: Kami menyesal harus tersingkir oleh Norwegia dengan cara seperti ini

Bintang Manchester United asal Pantai Gading, Amad Diallo, mengungkapkan kekecewaannya setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan di menit-menit akhir (2-1) dari Norwegia, Selasa malam, pada babak 32 besar turnamen tersebut.

Diallo masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading pada menit ke-74, sebelum Erling Haaland memastikan kemenangan Norwegia dengan gol di menit-menit akhir.

Dengan kemenangan ini, timnas Norwegia akan berhadapan dengan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam mendatang.

Dalam pernyataannya kepada situs resmi FIFA setelah pertandingan, Diallo mengatakan: “Kami sangat kecewa dengan kekalahan ini karena kami tahu bahwa kami memiliki banyak pemain luar biasa yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja.”

Ia menambahkan: “Kami bermain melawan tim yang diisi pemain-pemain luar biasa, namun kami kebobolan gol di akhir pertandingan, dan kami menyesal tersingkir dengan cara seperti ini.”

Ia melanjutkan: “Namun, kami akan mengambil pelajaran dari turnamen ini, karena ini merupakan partisipasi pertama generasi kami di Piala Dunia.”

Dalam pernyataan lain yang dilansir situs “Foot Mercato”, bintang Manchester United itu mengatakan: “Semua warga Pantai Gading merasa kecewa. Mereka percaya pada tim kami, dan pada generasi ini. Ini adalah pengalaman yang bisa kami jadikan pelajaran. Kami menghadapi tim yang memiliki kualitas tinggi. Kami juga bangga dengan apa yang telah kami raih, dan kami akan belajar dari kesalahan kami serta kembali lebih kuat.”

Ia melanjutkan: “Gol kedua itu mudah bagi mereka; kami seharusnya bisa bertahan dengan lebih baik. Hasil secara keseluruhan positif, tetapi juga negatif. Kami telah mencetak sejarah; kami lolos dari babak grup. Namun, ini juga negatif karena saya sangat percaya pada generasi ini.”

Dia menutup pernyataannya: “Saya yakin kami bisa mencapai babak-babak selanjutnya, dan tersingkirnya kami di babak 32 besar merupakan kekecewaan besar bagi Pantai Gading. Kami memiliki banyak pemain berkualitas di tim ini.”