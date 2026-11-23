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Cesc Fabregas membela Massimiliano Alvini setelah pendekatan Frosinone asuhannya di San Siro dikritik dan timnya kalah 5-1 dari Milan.

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Cesc Fabregas, pelatih Como, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan AEK Athena pada laga kelima fase liga Liga Champions: "Saya melakukan hal yang sama seperti Alvini saat melawan Milan, saya tetap berpegang pada gagasan saya. Tentu, ada pertandingan yang harus bisa kami kelola agar menang, tetapi saya tidak akan mengubah semua hal baik yang sedang kami lakukan. Saya bangga dengan pertandingan terakhir melawan Cagliari, ketika ada banyak hal baru: para pemain yang kembali dari tim nasional, saya menghadapi seorang teman, Da Cunha bermain sebagai gelandang serang menggantikan Paz dalam peran yang jarang ia mainkan. Lalu Ricci dan Liberali tampil baik sebagai starter, begitu pula Lahdo setelah masuk. Semua ini menunjukkan bahwa tim ini solid, tahu apa yang ingin dilakukan dan bagaimana melakukannya."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya suka stabilitas, bisa mengendalikan segalanya meskipun itu sulit. Hari ini saya ingin terus mendengar bahwa Alvini adalah pelatih yang sangat hebat. Itulah identitas dan keberanian, meskipun dia kalah 5-1. Ketika kalah, Anda dianggap buruk; ketika menang, Anda dianggap fenomenal. Kita perlu menjaga keseimbangan. Tentu sepakbola sedang berubah, juga berkat para wasit yang lebih sering meniup peluit. Semakin sedikit pemain yang tergeletak di lapangan, taktik itu tidak lagi berhasil. Ini perubahan positif bagi liga Italia, yang menjadi salah satu dari dua atau tiga liga paling menarik di Eropa."

Ia menambahkan: "Tidak ada yang berubah bagi kami. Kami klub kecil yang sangat memahami jati diri kami. Suasana di Mozzate luar biasa, kami tahu kekuatan dan kelemahan kami. Kami tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang. Kami harus lebih kuat dan mengelola emosi. Para pemain muda semakin banyak dibicarakan. Itu juga membantu mereka menjadi lebih dewasa. Jika ingin menjadi yang terbaik, mereka harus bisa menghadapi hal ini. Semuanya masih di tahap yang sangat awal. Kami memikirkan prosesnya, bukan tujuan akhirnya."

Mengenai Couto: "Kami merekrutnya karena dia juga bisa bermain dalam peran itu. Dia pernah melakukannya di Girona dan Dortmund, jadi itu juga sebuah opsi. Kondisi tim baik, pemain kami sama seperti pada pertandingan terakhir. Beberapa pemain dari tim Primavera akan bergabung. Kami tenang dan tahu bahwa kami harus menjalani proses kami dengan tenang."

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Mengenai lawan: "Tim Yunani itu tim yang hebat, mereka menyulitkan Real dan Shakhtar, kuat secara fisik dan memiliki mentalitas yang hebat. Kami harus bermain dengan sangat efisien."