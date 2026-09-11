Álvaro Arbeloa mulai musim ini menangani Fulham, tetapi ancaman pemecatan sudah membayangi manajer yang datang dari Real Madrid itu. The Cottagers mengumpulkan nol poin dari tiga pertandingan pertama mereka di Premier League dan akhir pekan ini juga harus bertandang ke Anfield. Para jurnalis Inggris mulai mengasah pisau mereka.

Fulham memulai musim dengan kekalahan 2-3 dari Chelsea, lalu AFC Wimbledon disingkirkan dengan skor 3-0 di EFL Cup. Namun, di liga semuanya tetap berjalan sangat sulit, yang berujung pada kekalahan dari Sunderland (1-0) dan Crystal Palace (2-3).

Sabtu sore (16.00), Arbeloa menanti pertemuan spesial dengan Liverpool, klub yang pernah ia bela sebagai pemain antara 2007 dan 2009. Namun, tidak ada banyak waktu untuk bernostalgia.

"Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami," kata Arbeloa dalam konferensi pers. "Kami sudah bekerja keras sepanjang pekan, tetapi kami tahu bahwa kami harus memperbaiki dan menyesuaikan permainan kami di beberapa aspek."

"Kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan, tetapi kami tidak memenangkannya. Kedua pernyataan itu benar. Kami tahu mengapa kami tidak memenangkan pertandingan dan apa yang harus kami ubah. Kami sudah mengerjakannya sejak hari pertama."

"Bahkan jika kami memenangkan satu pertandingan, kami akan tetap mengatakan hal yang sama. Memenangkan satu pertandingan bukan berarti kami tampil sempurna," kata Arbeloa, yang mendapat pertanyaan dari pers Inggris apakah ia merasa masanya di Fulham akan segera berakhir.

"Saya hanya memikirkan Anfield. Saya tidak memikirkan hal lain. Saya datang ke sini bukan untuk tiga pertandingan atau untuk satu bulan. Saya datang ke sini untuk meningkatkan klub dan tim. Pada itulah saya memusatkan seluruh energi saya."

Para suporter Fulham tidak terkesan setelah kekalahan kandang dari Palace dan mencemooh tim mereka. "Kami adalah tim yang lebih kuat ketika mendapat dukungan fans. Saya datang ke sini karena klub ini melihat pentingnya sejarahnya dan para suporternya."

"Saya pernah menghadapi tim ini ketika saya bermain di Premier League dan saya tahu betapa sulitnya bermain di Craven Cottage. Sekarang kami membutuhkan dukungan dari fans. Saya senang dengan sikap para pemain kami. Kami sedang mengupayakannya. Yang terpenting adalah kami mulai memenangkan pertandingan," tutup Arbeloa.