Álvaro Arbeloa kemungkinan akan segera menemukan klub baru setelah hengkang dari Real Madrid

Álvaro Arbeloa, mantan pelatih Real Madrid, dan Fulham sedang melakukan pembicaraan, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto. Jurnalis asal Italia yang biasanya memiliki informasi akurat ini menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut berjalan lancar dan kedua belah pihak semakin mendekati kesepakatan.

Menurut Moretto, dalam beberapa hari terakhir telah dilakukan pembicaraan antara perwakilan pelatih asal Spanyol tersebut dan klub London tersebut. Menurutnya, kedua belah pihak semakin mendekati kesepakatan.

Masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan, tetapi ada keyakinan bahwa kesepakatan dapat segera tercapai. Negosiasi akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

Arbeloa harus menggantikan Xabi Alonso di Real Madrid pada awal Januari. Pelatih sementara tersebut tidak berhasil memotivasi tim, sehingga musim yang mengecewakan tak terhindarkan.

Real Madrid finis di posisi kedua di liga dan juga tidak mampu melaju lebih jauh dari perempat final di Liga Champions. Tim Madrid tersingkir oleh Bayern München.

Akibat hasil yang mengecewakan ini, Presiden Florentino Pérez, yang baru saja terpilih kembali sebagai presiden klub, memutuskan untuk bertindak. Arbeloa harus mundur dan digantikan oleh José Mourinho. Ini akan menjadi masa jabatan kedua bagi pelatih berusia 63 tahun tersebut.

Arbeloa pun harus mencari tantangan baru. Kemungkinan besar, tujuannya adalah Fulham. Klub tersebut finis di peringkat kesebelas di Premier League musim ini.

Sebelumnya, Arbeloa dilaporkan telah menawarkan diri ke Bayer Leverkusen, tetapi kabarnya dia ditolak. Klub tersebut dilaporkan tertarik padanya, tetapi pada saat yang sama juga menganggap dia kurang berpengalaman.