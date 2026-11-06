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Pelatih kepala Fulham, Alvaro Arbeloa, menyebut Josh King sebagai “kebanggaan” klub setelah gelandang remaja itu secara mengejutkan mendapat panggilan pertamanya ke tim senior Inggris. Pemain jebolan akademi berusia 19 tahun tersebut dipilih Thomas Tuchel untuk pertandingan Liga Negara mendatang melawan Kroasia dan Spanyol, menandai lonjakan karier bersejarah bagi pemain muda Craven Cottage itu.

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Arbeloa puji bintang muda Fulham yang tengah bersinar

Arbeloa tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah menyaksikan salah satu talenta paling menjanjikannya menembus level internasional. Mantan bek Real Madrid yang kini menjadi pelatih itu memuji remaja tersebut, yang menjadi pemain non-kiper Fulham pertama yang dipanggil ke timnas Inggris sejak Bobby Zamora. Pemanggilan ini menjadi tonggak besar bagi pemain yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade mengembangkan diri di sistem pembinaan usia muda klub.

"Ini momen istimewa baginya, bagi kami sebagai klub, dan tentu saja bagi para suporter kami. Menurut saya, Josh adalah kebanggaan klub dan para suporter kami. Dia datang ke klub ini ketika berusia delapan tahun. Sekarang, ketika Anda melihat cara dia bermain dan penampilannya, kami sangat bangga kepadanya. Jadi, menurut saya ini langkah besar baginya. Saya sangat senang untuknya karena dia anak yang sangat rendah hati," kata Arbeloa kepada Sky Sports.

Pujian tinggi disertai pengingat untuk tetap membumi

Pelatih Fulham itu yakin ini baru permulaan bagi gelandang serbabisa tersebut, yang sebelumnya pernah bergabung dengan tim nasional senior tanpa tampil dalam pertandingan. Namun, meski bangga atas perannya dalam membina salah satu prospek paling menjanjikan klub, Arbeloa segera mengingatkan bintang muda itu agar tetap membumi.

"Setiap hari Anda bisa melihat bahwa dia ingin berkembang, ingin bekerja keras, dan ingin menjadi pemain yang lebih baik. Jadi, menurut saya ini hari yang istimewa baginya dan bagi kami semua. Saya pikir dia sedang menuju status bintang, menjadi pemain yang sangat, sangat penting di dunia ini. Saya sangat senang pernah melatihnya, membantunya berkembang dan mencapai levelnya saat ini. Namun, dia harus tetap rendah hati seperti sekarang," ujar Arbeloa.

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Tuchel jelaskan pemanggilan yang mengejutkan

Tuchel tampaknya terkesan bukan hanya oleh kemampuan teknis yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu pada musim terobosannya. Pelatih asal Jerman tersebut, yang tengah mempersiapkan timnya menghadapi laga-laga penting Nations League, mengisyaratkan bahwa karakter King berperan besar dalam pemanggilannya. Meski skuadnya dihuni para bintang berpengalaman, Tuchel ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang menunjukkan mentalitas tepat dalam latihan dan kompetisi domestik.

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"Dia punya karakter yang luar biasa. Dia memberi kami sedikit fleksibilitas. Kami memutuskan memanggil 22 pemain non-kiper demi fleksibilitas dalam latihan, dan dia adalah pemain tambahan dalam latihan, bisa dibilang begitu. Dia pemain yang menarik dan serbabisa. Pada pramusim, dia membantu kami dalam latihan sebagai bek sayap, tetapi kami tidak akan melakukannya lagi. Yang penting adalah sikap dan kepribadiannya," jelas Tuchel.

Membangun tim untuk masa depan

Pelatih timnas Inggris itu jelas memprioritaskan kekompakan yang terbangun selama jeda internasional belakangan ini, sekalipun itu berarti tidak memanggil sejumlah nama besar. Tuchel menegaskan bahwa pintu tidak pernah tertutup selamanya, tetapi para pemain yang saat ini berada dalam skuad telah mendapatkan kepercayaannya. "Para pemain yang mengikuti pemusatan latihan telah membangun sesuatu yang luar biasa. Karena itulah mereka layak mendapat apresiasi dan kepercayaan. Jika Anda berada dalam pemusatan latihan, inilah kesempatan Anda untuk menunjukkan kemampuan," pungkas sang pelatih.

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Bagi King, kesempatan berlatih bersama para pemain terbaik di negaranya membuka peluang untuk mengukuhkan tempatnya di tim senior selama bertahun-tahun mendatang. Menjelang laga Nations League melawan Kroasia dan Spanyol, bintang muda Fulham itu tentu ingin membuktikan bahwa pujian tinggi Arbeloa memang beralasan.