Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, menyadari bahwa dirinya tengah melalui fase yang sangat sensitif, dan ingin memulihkan posisinya serta berusaha hengkang dari tim melalui strategi baru.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Alvarez telah mengakhiri hubungannya dengan agennya, Fernando Hidalgo, dan mendekati kesepakatan dengan Javier Pastore untuk menangani perwakilannya, dalam upaya memulai lembaran baru bersama Atletico serta menyepakati kepergiannya secara damai.

Pastore datang untuk membuka lembaran baru dalam hubungan dengan manajemen Atletico Madrid, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai kepergian pemain secara damai di masa depan, baik pada Januari mendatang maupun pada Juli.

Julian Alvarez yakin akan perlunya mengakhiri hubungannya dengan agensi perwakilan yang menanganinya, agar ia memiliki peluang untuk hengkang dari Atletico Madrid.

Hubungan antara Fernando Hidalgo dan para petinggi klub telah runtuh, hingga Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico, menyatakan bahwa pemain tersebut menerima nasihat yang sangat buruk, dan bahwa ia telah ditipu.

Alvarez mengalami situasi yang sangat tegang sejak ia secara terbuka mengumumkan keinginannya untuk hengkang dari Atletico Madrid, serta tidak merasa siap secara psikologis untuk melanjutkan bermain bersama klub. Jeda internasional menjadi pelega sejati baginya, karena ia bisa mengubah suasana dan memulihkan rasa nyamannya jauh dari Madrid.

Mulai sekarang, Julian telah mengambil langkah pertama melalui inisiatif yang diminta Atletico Madrid darinya. Ia akan memiliki agen baru, dan hubungan akan mulai membaik kembali setelah mencapai tahap keretakan total.

Sang penyerang akan mendapatkan perwakilan baru yang menangani negosiasi demi mencapai syarat kepergian yang sesuai, yang disetujui semua pihak dan ditetapkan secara resmi, untuk menghindari terulangnya masalah sebelumnya.

Mungkin menjadi kepentingan Atletico Madrid untuk mempercepat proses ini, karena nilai pasar pemain tersebut menurun secara mengkhawatirkan, dan tak seorang pun lagi memikirkan angka-angka yang melampaui 120 juta euro, yang sempat ditawarkan selama musim panas.

Adapun Barcelona, hingga kini belum mengambil langkah apa pun, dan menunggu hasil dari perkembangan yang terjadi. Hubungan langsungnya dengan pemain selama ini melalui Fernando Hidalgo, meskipun pembicaraan langsung juga pernah dilakukan dengan Julian sendiri.

Klub Katalan tersebut telah diberitahu mengenai perubahan-perubahan terbaru, tetapi persoalannya tidak melampaui tahap ini. Bahkan Deco menjelaskan bahwa berkas Julian telah menjadi masa lalu, meski demikian pencoretannya di masa depan bukan hal yang pasti, karena pemain tersebut sangat dikagumi oleh pelatih Hansi Flick.

Julian masih lebih memilih bermain bersama Barcelona di masa depan. Klub Katalan itu dulu dan masih menjadi pilihan pertamanya, dan meyakinkan semua pihak bahwa penjualan adalah solusi terbaik akan menjadi salah satu tugas agen barunya.

Namun Barcelona saat ini tidak merasa terdesak sama sekali, dan tidak melihat dirinya harus bergerak. Kedatangan Raphinha untuk bermain di posisi penyerang murni, perekrutan Gabriel Jesus untuk memperkuat posisi tersebut, di samping harapan masa depan yang digantungkan pada Hamza Abdelkarim, membuat klub tenang akan situasinya di sisi ini. Meski demikian, tak seorang pun menyangkal kemungkinan mengkaji ulang transfer tersebut jika peluang mendatangkan Julian menjadi tersedia.

Adapun klub yang masih sangat berminat mendatangkan Julian Alvarez adalah Arsenal, dan mereka akan dengan senang hati masuk ke dalam negosiasi untuk merampungkan kesepakatan yang mencakup pertukaran pemain, sehingga Viktor Gyokeres pindah ke Atletico Madrid, mengingat ia tidak masuk dalam rencana strategis masa depan klub.

Sport menutup, "Alvarez telah mengambil langkah yang menentukan, dan diperkirakan akan terjadi pergerakan dalam beberapa pekan mendatang, seiring mendekatnya periode transfer musim dingin, karena pemain tersebut ingin hengkang dari Atletico."