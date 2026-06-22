Julian Álvarez, penyerang Argentina, menyatakan kepuasannya atas awal yang baik yang ditunjukkan tim Tango di Piala Dunia 2026.

Lionel Messi memimpin timnas Argentina meraih kemenangan berharga, hari Senin ini, dengan skor 2-0 atas Austria pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Alvarez mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh stasiun radio Spanyol "Cope": "Faktanya, kami memulai dengan sangat baik, tetapi ini sangat sulit, dan kami harus terus melangkah di jalur ini."

Alvarez juga mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap pencapaian Messi, yang terus memecahkan rekor meskipun usianya hampir menginjak 39 tahun, sambil berkata: “Ini sungguh luar biasa. Seperti yang kalian katakan, tidak banyak lagi kata-kata yang bisa ditambahkan.”

Penyerang Argentina itu menegaskan bahwa nilai kapten tim nasional terlihat setiap hari di dalam tim, sambil menambahkan: “Kami melihatnya setiap hari, dan setelah bertahun-tahun, dia masih menunjukkan keajaiban dan bakatnya. Dia yang terbaik dalam sejarah, dan kami selalu berusaha menikmati kehadirannya.”

Alvarez juga berbicara tentang lawan-lawan potensial di babak-babak selanjutnya, seperti Spanyol atau Uruguay, sambil mengakui bahwa ia lebih memilih menghindari La Roja jika memungkinkan, dengan mengatakan: “Tentu saja, jika memungkinkan untuk menghindari Spanyol, kami tahu bahwa mereka adalah lawan yang sangat tangguh.”

Di saat yang sama, Alvarez menekankan kesiapan timnas Argentina menghadapi tantangan apa pun yang mungkin dihadapi, sambil menjelaskan: “Namun pada akhirnya, untuk mencapai final, Anda harus memenangkan semuanya. Oleh karena itu, kami harus fokus pada diri sendiri dan melangkah selangkah demi selangkah.”

Julian kemudian menolak anggapan bahwa Argentina adalah favorit utama untuk merebut gelar juara, dengan mengatakan: “Tidak, saya tidak tahu, ada banyak tim yang sangat kuat, tapi kami tentu saja berupaya mewujudkan mimpi besar itu.”

Mengenai masa depannya bersama Atlético, Álvarez berkomentar: “Hal terbaik bagi saya adalah hengkang, karena saya ingin mewujudkan impian saya.”

Perlu dicatat bahwa Real Madrid dan Barcelona telah mengajukan tawaran untuk merekrut Alvarez, namun tawaran tersebut ditolak oleh manajemen Atlético Madrid.

Dia menyimpulkan: “Saya tidak ingin bersembunyi atau berpura-pura menolak untuk bersikap jujur. Saya berusaha jujur… Saya telah berbicara dengan pihak Atlético dan saya yakin yang terbaik bagi semua pihak adalah saya hengkang.”