Alvarez pecah kesunyian panjangnya soal mimpi Barcelona: Kalau aku di posisi mereka, aku juga akan marah!

Penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, berupaya menyampaikan pesan kepada para pendukung timnya, setelah memimpin Los Rojiblancos meraih kemenangan 1-0 atas Deportivo La Coruna, usai mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut melalui umpan brilian dari Grimaldo, sehingga ia pun meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan itu.

Julian Alvarez menjadi pusat salah satu isu paling kontroversial selama periode bursa transfer terakhir, setelah penyerang Argentina itu mengisyaratkan, saat Piala Dunia, keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid demi mewujudkan impiannya (dan pindah ke Barcelona).

Alvarez menampilkan performa istimewa di lini depan, serta bergerak efektif di antara lini-lini, hingga menjadi pemain Atletico paling menonjol dalam sebuah laga yang tidak menyajikan banyak gemerlap serangan, sekaligus mencetak golnya yang kedua dalam pekan ini.

Dan hari ini, setelah mencetak gol pertamanya di liga di Stadion Wanda Metropolitano, Alvarez berupaya meminta maaf kepada para pendukung tim atas pernyataan-pernyataannya sebelumnya.

Penyerang Argentina itu berkata: "Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung kami atas ucapan saya. Saya salah dalam cara berbicara dan waktu penyampaian pernyataan, dan saya memahami kemarahan mereka; sebab jika saya berada di posisi mereka, saya juga akan merasa marah, terutama mengingat dukungan yang terus mereka berikan kepada saya."

Ia menambahkan: "Beberapa pekan terakhir penuh dengan dukungan, dan sekarang saya perlu fokus untuk berkembang dan membaik. Mereka telah berdiri di sisi saya sepanjang periode ini, dan sudah saatnya saya bekerja keras, karena ada hal-hal yang sangat penting di hadapan kami."

Mengenai kondisi fisik dan teknisnya, Alvarez menjelaskan: "Saya merasa dalam kondisi baik, dan saya bersyukur kepada rekan-rekan saya yang telah mendukung dan banyak berdiri di sisi saya. Saya berusaha untuk membaik, dan selama pertandingan-pertandingan terakhir saya merasakan perkembangan pada level fisik dan dalam penguasaan bola."

Pemain itu juga mengaitkan antara kestabilan psikologis dengan performa di dalam lapangan, seraya berkata: "Ketika kamu merasa puas dalam hidupmu, hal itu tercermin pada performamu di lapangan dan dalam segala hal. Kami menghabiskan banyak waktu di rumah, dan segala yang terjadi memengaruhi kami, tetapi sekarang saya merasa dalam kondisi baik dan siap bersaing untuk segala hal."

Alvarez menutup perbincangannya dengan mengungkapkan harapannya untuk merebut kembali kepercayaan para pendukung, seraya berkata: "Kami berharap dapat merebut kembali simpati mereka, melalui kerja keras dan kerendahan hati, serta berterima kasih kepada mereka atas segala yang telah mereka berikan kepada kami selama periode ini."