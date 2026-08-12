Krisis Julian Alvarez terus memanas dan semakin rumit, setelah penyerang asal Argentina itu berbicara dengan pelatihnya, Diego Simeone, pada menit-menit sebelum dimulainya sesi latihan pagi, Rabu hari ini.

Menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya, pembicaraan dengan Simeone tidak berjalan sesuai harapan sang pemain, yang berkeinginan meninggalkan klub Madrid itu menuju Barcelona pada musim panas ini.

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Sang pelatih hanya menegaskan keputusan Atletico Madrid untuk tidak menjual pemain tersebut, tanpa mendengarkan argumen-argumen yang diajukan Alvarez, yang memicu kekecewaan besar pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Alvarez menilai bahwa Simeone, yang telah berupaya keras meyakinkannya untuk bergabung dengan Atletico, merupakan celah yang mungkin untuk meyakinkan manajemen klub agar mengizinkannya pergi, terutama di tengah hubungan kuat yang terjalin antara kedua belah pihak sejak sang pemain berpindah ke tim tersebut.

Alvarez keluar dari pembicaraan singkat dengan Simeone dengan perasaan sangat kecewa, setelah tanggapan sang pelatih hanya sebatas menegaskan bahwa ia akan mengandalkannya sepanjang musim, dan akan melakukan segala yang mampu ia lakukan untuk membantunya berkembang sebagai pemain, menurut "Sport".

Menurut versi yang sama, Simeone tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadap perasaan sang pemain, yang mulai merasakan tekanan yang semakin besar akibat situasinya, di tengah berlalunya waktu tanpa ada kemajuan apa pun menuju pembukaan negosiasi dengan Barcelona.

Alvarez meyakini bahwa pelatihnya tidak bertindak dengan cara yang semestinya, setelah sang pemain memercayainya dan proyek olahraganya, serta memutuskan meninggalkan Inggris dan bergabung dengan Atletico meskipun ia memiliki opsi-opsi lain.

Eskalasi yang Dinanti

Menurut keyakinan sang pemain dan orang-orang di sekitarnya, ada semacam komitmen untuk mengizinkannya pergi, apabila ada tawaran yang sesuai datang kepada klub Madrid itu.

Namun kepercayaan mulai runtuh, setelah sang pelatih sepenuhnya berpihak pada klubnya dalam krisis saat ini. Bahkan, sang pemain dan orang-orang di sekitarnya menilai bahwa Simeone "cuci tangan dari persoalan ini" dan lebih memilih memandang ke arah lain.

Tampaknya jalan ini kini telah tertutup sepenuhnya, yang akan mendorong sang pemain dan orang-orang di sekitarnya untuk mengeskalasi persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut surat kabar Catalunya itu, Alvarez tidak akan mundur dari keinginannya untuk pindah ke Barcelona, dan akan terus menekan demi mewujudkan tujuannya.

Dan apabila Simeone tidak memenuhi tuntutan-tuntutannya, sang pemain akan menunggu kembalinya CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, guna menggelar pertemuan langsung dengannya.

Alvarez dan orang-orang di sekitarnya menegaskan bahwa Gil Marin sebelumnya telah menjanjikan kepada mereka untuk memuluskan kepergiannya selama musim panas ini, namun mereka menilai bahwa ia kini telah menarik kembali janji-janji tersebut, dengan lebih memilih mempertahankan sang pemain dengan segala cara.