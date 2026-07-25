Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, berniat meningkatkan eskalasi krisisnya dengan Atletico Madrid dalam beberapa hari mendatang, melalui konfrontasi langsung dengan manajemen klub serta merilis pernyataan publik kedua yang menegaskan keinginannya untuk pergi, sebagai upaya terakhir memaksa "Los Rojiblancos" menerima tawaran Barcelona dan mengizinkannya mewujudkan mimpi masa kecilnya mengenakan seragam klub Catalan tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa "Sang Laba-laba" telah memberitahu Barcelona mengenai strategi gandanya untuk menuntaskan transfer tersebut sebelum jadwal dimulainya latihan bersama pelatih Diego Simeone pada 10 Agustus mendatang. Ia berencana bergerak pada akhir Juli ini atau paling lambat awal Agustus, mengingat sempitnya waktu yang tersisa sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Rasa pengkhianatan yang memicu pemberontakan

Alvarez merasa sangat kecewa setelah menerima janji dari manajemen Atletico Madrid untuk bernegosiasi jika ada tawaran bagus yang datang. Namun, klub Spanyol itu menolak mentah-mentah tawaran Barcelona meski nilai finansialnya menggiurkan, dan tetap berpegang pada sikap yang enggan melepas bintangnya. Hal ini membuat sang pemain merasa dikhianati dan semakin bertekad untuk pergi.

Alvarez sebelumnya telah mengambil langkah pertamanya saat tampil di Piala Dunia terakhir, ketika ia secara terbuka menyatakan: "Saya sudah berbicara dengan para pejabat di klub, orang-orang yang memang harus saya ajak bicara. Saya rasa kepindahan ini adalah yang terbaik bagi semua pihak, dan saya ingin mewujudkan mimpi saya," sebuah isyarat jelas atas keinginan kuatnya untuk bergabung dengan Barcelona.

Runtuhnya opsi pengganti dari Arsenal memperkuat satu-satunya tujuan

Situasi menjadi rumit setelah tawaran Arsenal dari Inggris runtuh. Tawaran itu mencakup kepindahan pemain Swedia, Viktor Gyokeres, ke Atletico dalam transaksi pertukaran, setelah "The Gunners" mengubah rencana mereka dan menjadikan bintang Real Madrid, Vinicius Junior, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang, sehingga menutup pintu bagi kemungkinan pengganti Alvarez.

Namun, mundurnya Arsenal tidak mengubah apa pun dalam keyakinan "Sang Laba-laba", yang bersikeras bahwa Barcelona adalah satu-satunya tujuannya, dalam upayanya mewujudkan mimpi masa kecil untuk mengikuti jejak idola sekaligus rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi, yang dulu ditirunya saat mengenakan warna Blaugrana di jalanan Argentina.

Rintangan klausul penalti fantastis

Meski sulit berhadapan dengan klubnya saat ini, Alvarez menyadari bahwa ia terpaksa menekan dengan keras demi memaksa Atletico bernegosiasi, terutama dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 serta klausul penalti fantastis yang mencapai 500 juta euro. Hal ini membuat pilihannya terbatas dan memaksanya mengambil langkah-langkah tegas untuk meraih apa yang ia anggap sebagai hak yang sah setelah menerima janji-janji yang tidak dipenuhi.

Barcelona dalam posisi menunggu

Di sisi lain, Barcelona terus menanti langkah menentukan dari Alvarez, setelah mengirimkan tawaran resmi kepada Atletico Madrid beberapa hari lalu. Namun, mereka menolak mengajukan tawaran finansial baru sebelum sang pemain sendiri bergerak untuk memecah kebuntuan, karena direktur olahraga dan tim pelatih menganggap penyerang Argentina itu sebagai pilihan ideal untuk membawa tim ke level lain. Namun, kini bola berada di kaki "Sang Laba-laba" yang dituntut untuk segera mengambil keputusan.