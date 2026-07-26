Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, berencana meningkatkan eskalasi krisisnya dengan Atletico Madrid dalam beberapa hari ke depan, melalui konfrontasi langsung dengan manajemen klub serta mengeluarkan pernyataan publik kedua yang menegaskan keinginannya untuk pergi, dalam upaya terakhir untuk memaksa Los Rojiblancos menerima tawaran Barcelona dan mengizinkannya mewujudkan impian masa kecilnya mengenakan seragam klub Katalan tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa "Sang Laba-laba" telah memberi tahu Barcelona tentang strategi gandanya untuk merampungkan transfer sebelum dimulainya latihan bersama pelatih Diego Simeone pada 10 Agustus mendatang, di mana ia berencana untuk mengambil langkah pada akhir Juli ini atau paling lambat awal Agustus, mengingat sempitnya waktu yang tersisa sebelum penutupan jendela transfer musim panas.

Perasaan dikhianati mendorong pemberontakan

Alvarez merasakan kekecewaan besar setelah menerima janji dari manajemen Atletico Madrid untuk bernegosiasi jika ada tawaran bagus yang datang, namun klub Spanyol itu menolak mentah-mentah tawaran Barcelona meski nilainya secara finansial menggiurkan, dan tetap teguh pada sikap menolak melepas bintangnya. Hal ini membuat sang pemain merasa dikhianati dan semakin memperkuat tekadnya untuk pergi.

Alvarez telah mengambil langkah pertamanya saat berpartisipasi di Piala Dunia terakhir, ketika ia secara terbuka menyatakan: "Saya sudah berbicara dengan para petinggi di klub, yaitu mereka yang harus saya ajak bicara. Menurut saya kepindahan ini adalah yang terbaik bagi semua orang, dan saya ingin mewujudkan impian saya," dalam isyarat yang jelas terhadap keinginannya yang membara untuk bergabung dengan Barcelona.

Runtuhnya opsi pengganti dari Arsenal memperkuat satu-satunya tujuan

Situasi menjadi rumit setelah runtuhnya tawaran Arsenal dari Inggris, yang mencakup kepindahan penyerang Swedia, Viktor Gyokeres, ke Atletico dalam sebuah transfer pertukaran, setelah The Gunners mengubah rencana mereka dan menjadikan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Hal ini menutup pintu bagi kemungkinan adanya pengganti Alvarez.

Namun mundurnya Arsenal tidak mengubah apa pun dari keyakinan "Sang Laba-laba", yang bersikeras bahwa Barcelona adalah satu-satunya tujuannya, dalam upayanya mewujudkan impian masa kecil untuk mengikuti jejak idola sekaligus rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi, yang ia tirukan saat mengenakan warna Blaugrana di jalanan Argentina.

Rintangan klausul penalti yang fantastis

Meski sulit untuk berhadapan dengan klubnya saat ini, Alvarez menyadari bahwa ia terpaksa menekan dengan keras demi memaksa Atletico untuk bernegosiasi, terutama di tengah kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 dan klausul penalti fantastis yang mencapai 500 juta euro. Hal ini membuat pilihannya terbatas dan memaksanya mengambil langkah-langkah yang menentukan untuk meraih apa yang ia anggap sebagai hak yang sah setelah menerima janji-janji yang tidak dipenuhi.

Barcelona dalam kondisi menanti

Di sisi lain, Barcelona terus menunggu langkah menentukan dari Alvarez, setelah mengirimkan tawaran resmi kepada Atletico Madrid beberapa hari lalu, namun mereka menolak untuk mengajukan tawaran finansial baru sebelum sang pemain sendiri bergerak untuk memecah kebuntuan. Direktur olahraga dan tim kepelatihan menganggap penyerang Argentina itu sebagai pilihan ideal untuk mengangkat tim ke level lain, tetapi bola kini berada di lapangan "Sang Laba-laba" yang dituntut untuk segera mengambil keputusan.