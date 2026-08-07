Menurut laporan surat kabar Prancis L'Equipe, Borussia Dortmund dan The Reds muncul sebagai favorit dalam perburuan talenta ofensif berusia 18 tahun tersebut.

Sang pemain sendiri dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Paris, sebab menit bermainnya pada musim depan kemungkinan akan sangat minim mengingat lini serang klub Prancis itu diisi pemain-pemain dengan kualitas luar biasa.

Pada musim lalu, Mbaye sejatinya ingin memainkan peran yang lebih besar di bawah pelatih Luis Enrique, tetapi hampir semua dari 29 penampilannya musim itu ia jalani sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan. Menurut L'Equipe, pemain 18 tahun itu menginginkan kepindahan ke klub yang bisa memberinya kesempatan bermain secara reguler. Di PSG, ia tidak melihat peluang untuk perubahan cepat.

Enrique dan direktur olahraga Luis Campos bahkan disebut telah menjelaskan kepada Mbaye dalam percakapan pribadi bahwa transfer mungkin merupakan solusi terbaik bagi semua pihak. Kesepakatan peminjaman maupun penjualan permanen sama-sama memungkinkan. Pemain ofensif itu masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2028.

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BVB disebut melihat Mbaye sebagai alternatif El Mala

Sementara itu, peminatnya disebut tidak kekurangan. Selain BVB dan Liverpool, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, dan Chelsea juga dikabarkan telah menanyakan situasi winger Senegal tersebut.

Ketertarikan BVB juga sudah terdokumentasi sejak lebih lama - sekitar tiga pekan lalu Fabrizio Romano pertama kali melaporkan bahwa klub Dortmund itu sedang memantau pemain 18 tahun tersebut.

Baru-baru ini Die Schwarzgelben merampungkan transfer Konstantinos Karetsas dari KRC Genk, tetapi direktur olahraga Lars Ricken menyatakan bahwa upaya transfer BVB pada musim panas ini belum tentu selesai sampai di situ. Terutama jika striker Serhou Guirassy pergi, masih bisa ada pemain tambahan untuk lini serang. Said El Mala dari Köln dianggap sebagai kandidat paling menjanjikan.

Perekrutan talenta luar biasa Jerman itu memiliki prioritas yang jauh lebih tinggi di BVB dibandingkan Mbaye. Bild baru-baru ini melaporkan bahwa BVB dalam beberapa hari ke depan akan all-in dalam negosiasi transfer untuk El Mala dan mengajukan tawaran di luar batas toleransi mereka sendiri. Mungkin saja Mbaye akan menjadi alternatif yang masuk akal jika negosiasi dengan Köln gagal. Secara finansial, mustahil bagi BVB untuk merekrut kedua winger tersebut.

Mbaye tampil dalam keempat pertandingan Senegal pada Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Justru melawan Prancis pada laga pertama fase grup, ia mencetak satu-satunya golnya di turnamen itu.