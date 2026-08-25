Alternatif untuk Noah Atubolu: Eintracht Frankfurt tampaknya melirik klub-klub top

Karusel kiper di Eintracht Frankfurt kembali berputar kencang pada hari-hari menjelang dimulainya Bundesliga. Hal itu sudah bisa diperkirakan setidaknya setelah kekalahan telak 0-7 dalam laga uji coba melawan Brentford, karena pelatih Adi Hütter kemudian secara internal menegaskan bahwa ia tidak ingin menjalani musim dengan Kaua Santos maupun Michael Zetterer sebagai nomor satu dan setelah itu Noah Atubolu dari SC Freiburg muncul di radar sebagai kandidat yang diinginkan SGE.

Berbeda dari yang baru-baru ini diklaim agennya, setidaknya Zetterer kini benar-benar berada di ambang kepindahan ke Leeds United. Hal itu dilaporkan kicker. Menurut laporan tersebut, kunjungan Zetterer ke Leeds pada akhir pekan memicu perubahan sikap. Kiper berusia 31 tahun itu kini bisa membayangkan pindah ke Premier League sebagai pelapis James Trafford. Disebutkan, nilai transfer yang dibidik adalah lima juta euro. Tepat sebesar itulah yang baru dibayarkan Frankfurt kepada Werder Bremen untuk Zetterer pada musim panas lalu.

Apakah kepergian Zetterer kini berarti jalan bagi Atubolu ke kota metropolitan di Hessen terbuka? Tidak sepenuhnya. Memang, pemain 24 tahun itu masih menjadi solusi yang diinginkan Eintracht untuk posisi utama di bawah mistar musim ini, tetapi negosiasi dengan SC Freiburg bisa terbukti rumit.

Transfer Noah Atubolu? Eintracht Frankfurt melirik klub-klub top Eropa

Menurut kicker, sangat kecil kemungkinan Eintracht mampu, atau mau, menggelontorkan setidaknya 15 juta euro yang diminta untuk Atubolu. Belakangan ini, sebuah model transfer khusus ikut dimunculkan, di mana Atubolu lebih dulu memperpanjang kontraknya di Freiburg, lalu pindah ke SGE dengan status pinjaman, sementara pihak Eintracht menerima kewajiban membeli.

Karena situasi yang rumit ini, pandangan para pengambil keputusan Eintracht di sekitar Markus Krösche dalam mencari alternatif yang lebih murah kini mengarah ke bangku cadangan klub-klub top internasional. Disebutkan bahwa SSC Napoli dan klub-klub di London yang tidak disebutkan namanya menjadi fokus utama.

Di Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, yang baru direkrut dengan biaya besar pada musim lalu, tampaknya untuk sementara kalah dalam duel dengan Alex Meret untuk memperebutkan tempat utama di bawah mistar. Setidaknya pada laga pembuka musim, Meret yang berusia 29 tahun berdiri di bawah mistar saat menghadapi Genoa. Di Arsenal, Kepa Arrizabalaga, yang pernah menjadi kiper termahal di dunia, hanya menjadi nomor dua di belakang David Raya. Di Chelsea, Robert Sanchez adalah nomor satu dan Mike Penders nomor dua. Di Tottenham, veteran berusia 37 tahun Martin Dubravka menempati posisi pelapis di belakang Antonin Kinsky.

Namun, SGE mungkin juga masih harus mencari nomor dua, sebab satu musim di bangku cadangan akan menjadi tahun yang terbuang bagi Kaua Santos yang baru berusia 23 tahun. "Jika masih ada pintu yang terbuka untuk pemain Brasil itu di tempat lain, maka bisa terjadi perombakan besar di sektor penjaga gawang," tulis kicker.

Alternatif dalam hal itu juga bisa datang dari Florian Kastenmeier yang saat ini masih tanpa klub. Mantan kapten Fortuna Düsseldorf itu sudah menerima banyak tawaran, tetapi semuanya ia tolak - misalnya dari Werder Bremen, Hertha BSC, atau Hannover 96. Menjadi pertanyaan apakah pemain 29 tahun itu memandang peran sebagai pelapis lebih menarik daripada posisi utama di Berlin. Sebaliknya, Kastenmeier dikabarkan ingin pindah ke luar negeri, tetapi menurut kabar yang beredar saat ini pergerakan ke arah sana masih sangat minim.

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