Joachim Löw, pemenang Piala Dunia 2014 bersama tim nasional Jerman, menanggapi laporan yang mengaitkannya dengan jabatan pelatih tim nasional Ghana di Piala Dunia 2026, musim panas mendatang.

Tim nasional Ghana, yang akan tampil di Piala Dunia dalam grup yang berisi Inggris, Kroasia, dan Panama, berupaya merekrut pelatih baru setelah memecat pelatihnya Otto Addo pada Selasa lalu.

Menurut laporan situs "Ghana Soccer", "Black Stars" menempatkan Löw di puncak daftar kandidat untuk menangani tim.

Sejak meninggalkan tim nasional Jerman setelah Euro 2021, Löw memutuskan menjauh dari dunia kepelatihan dan menolak banyak tawaran, baik dari klub maupun tim nasional.

Namun ia menunjukkan keterbukaan untuk menjalani tantangan baru, dengan mengatakan baru-baru ini: "Selama dua tahun terakhir, saya menerima beberapa tawaran, tetapi itu tidak memotivasi saya. Meski begitu, saya akan mempertimbangkan opsi-opsi yang saya anggap menarik".

Meski demikian, Löw menegaskan bahwa hingga kini ia belum menerima kontak apa pun dari Federasi Sepak Bola Ghana.

Ia mengatakan kepada jaringan "Sky Sport Jerman" hari Jumat ini: "Secara resmi, tidak ada pejabat dari Federasi Sepak Bola Ghana yang berbicara kepada saya".

Sebelum nama Löw mencuat, duo Maroko Walid Regragui dan pelatih Prancis Hervé Renard merupakan kandidat paling menonjol untuk menggantikan Addo, menurut jaringan ESPN.

Federasi Ghana diperkirakan akan menentukan sosok pelatih baru "dalam satu atau dua minggu", sebagaimana disampaikan ketua federasi dua hari lalu.