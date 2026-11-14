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Daftar pemain cedera FC Bayern yang sudah panjang tampaknya bertambah dengan masuknya Alphonso Davies. Sang juara bertahan rekor Jerman memiliki kekhawatiran spesifik terkait diagnosis cederanya.

Davies mengalami cedera yang belum diketahui secara pasti dalam pertandingan leg pertama perempat-final CONCACAF Nations League antara Kanada dan Guatemala (3-2), sehingga harus diganti setelah bermain hanya lima menit.

Saat mundur untuk bertahan menghadapi serangan tim Amerika Tengah itu, Davies terpeleset di kotak penaltinya sendiri. Ia sempat bangkit untuk menghalau tembakan yang menyusul, lalu duduk di lapangan sebagai tanda bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia menggelengkan kepala dengan raut frustrasi.

Asisten pelatih Kanada Mauro Biello mengatakan seusai pertandingan bahwa Davies mengalami "cedera tubuh bagian bawah". Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan diagnosis yang lebih jelas. "Kami semua sangat senang bisa bertemu Phonzie lagi, dan kenyataan bahwa ia harus keluar begitu cepat benar-benar membuat kami terpukul," kata rekan setimnya yang juga mencetak gol, Tani Oluwaseyi.

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Di FC Bayern, situasi ini tentu kembali memicu kekhawatiran. Saat ini, banyak pemain sang pemegang rekor gelar juara Jerman absen, terutama di lini serang, termasuk Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Saibari (robek ligamen sindesmosis) dan Gnabry (cedera otot) kemungkinan besar tidak akan bermain lagi tahun ini, sementara Musiala dan Diaz setidaknya sudah kembali mengikuti sebagian latihan bersama tim dan diperkirakan kembali setelah jeda internasional.

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Bagi Davies pribadi, situasinya akan sangat berat jika pemain berusia 26 tahun itu kembali harus absen lama. Sejak mengalami robek ligamen silang saat membela tim nasional pada Maret 2025, bek kiri tersebut berulang kali mengalami cedera otot susulan, terutama pada musim lalu.

Menurut informasi kicker, Davies akan pulang ke Munich pada Sabtu dan menjalani pemeriksaan di sana. Di Bayern, ada kekhawatiran bahwa ia kembali mengalami cedera otot. Media Kanada menyebutnya sebagai "skenario terburuk" bagi tim nasional maupun Bayern. "Bagi kapten Kanada itu, mimpi buruk menjadi kenyataan," demikian judul yang dimuat Canadian Soccer Daily.

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Apakah Alphonso Davies sudah tidak fit saat bersama FC Bayern?

Cedera otot lainnya pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG membuat Davies absen hampir sepanjang Piala Dunia yang digelar di negaranya sendiri. Kapten tim nasional Kanada itu hanya tampil sebentar pada babak 32 besar. Karena pahanya yang cedera masih bermasalah, Davies memilih tidak bermain lagi, juga dengan mempertimbangkan musim berikutnya bersama Bayern dan risiko mengalami cedera yang lebih parah.

Pada musim ini, Davies tampil dalam performa bagus, membuat para petinggi Bayern lega. Ia terlihat stabil dan bahkan sempat unggul dalam persaingan dengan Nathaniel Brown di posisi bek kiri, sebelum tampil meyakinkan saat menggantikan Diaz yang cedera di sayap kiri.

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Namun, asisten Vincent Kompany sudah mengisyaratkan sebelum laga tandang melawan Mainz 05 bahwa Davies belakangan tidak fit. "Ada beberapa pemain yang mungkin perlu beristirahat," kata Danks sepekan lalu. Ia secara khusus menyebut Davies, yang menurutnya belum siap bermain hampir sepanjang pertandingan dalam dua laga berturut-turut.

Karena itu, Davies baru masuk setelah hampir 70 menit dalam kemenangan 2-1 Bayern atas tim asal Rheinhessen tersebut. Meski demikian, ia kini kembali mengalami kemunduran saat bergabung dengan tim nasional Kanada.

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Melawan Guatemala, Davies masuk susunan pemain utama untuk pertama kalinya sejak mengalami robek ligamen silang dan meniskus pada 2025. Menyusul cedera parah itu, muncul tudingan keras dari Munich terhadap federasi Kanada karena tingkat keparahan cedera Davies baru diketahui setelah ia kembali.