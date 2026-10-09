Xabi Alonso, pelatih Chelsea, ditanya mengenai Manchester City dan perkembangan terkait kasus vonis bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan Liga Premier Inggris.

Chelsea bersiap menghadapi Bournemouth, besok Sabtu, di Stadion Stamford Bridge, pada pekan keenam Premier League.

Situs Football.London memuat pernyataan Alonso dalam konferensi pers, saat ia mengatakan, "Seberapa penting kasus City? Tentu saja, ada keputusan, tetapi kita harus bersabar."

Ia melanjutkan, "Kita harus menunggu hingga komite mengeluarkan sanksi final. Saya rasa anggotanya memiliki independensi yang cukup untuk menilai seluruh keadaan."

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

Ia menegaskan, "Tentu saja, saya bukan ahli di bidang ini, dan apa pun yang saya katakan atau apa pun pendapat kami, merekalah yang bertanggung jawab mengambil keputusan, dan kita harus menghormati hal itu serta bersabar. Pasti akan tiba waktunya kita mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mungkin masih memerlukan tambahan waktu."

Alonso menuturkan, "Pertama, ada banding. Setelah itu, kita harus menunggu hingga komite mengumumkan tindakan yang akan mereka ambil, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Bagi kami, hal ini bukan di tangan kami. Saya rasa kita perlu menghormati independensi komite yudisial, dan kita lihat apa yang akan terjadi, dengan tetap mematuhi aturan."

Ia menekankan, "Saya tidak akan membuat penilaian lebih dulu, dan saya lebih memilih menunggu keputusan. Kami sudah mendekati tahap akhir, dan kami memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang mungkin terjadi, tetapi saya bukan bagian dari kasus ini, maka itu bukan masalah saya."

Mengenai kondisi Chelsea jelang laga besok, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, "Moises Caicedo siap tampil. Ia berlatih dengan baik, dan kini ia dalam kondisi baik serta siap tampil."

Ia melanjutkan, "Apakah Joao Pedro, Reece James, dan Palmer mampu berlatih pekan ini? Ya, mereka mampu berlatih. Sebagian dari mereka memulai latihan lebih dulu dibanding yang lain, begitu pula Marco Palestra."

Ia menambahkan, "Kami memanfaatkan periode ini, dan itulah rencana yang kami susun. Kami tahu bahwa kami menghadapi Brentford dengan beberapa pemain yang tengah mengalami masalah, tetapi mereka kini sudah berlatih dengan baik dan menjadi siap untuk tampil."

Ia menegaskan, "Palmer berlatih selama pekan lalu, dan ia merasa lebih baik. Kami tidak ingin terburu-buru, karena waktu masih tersedia bagi kami. Hal terpenting bagi Cole adalah memulihkan kebugaran penuhnya, menikmati permainannya, dan merasa berada dalam kondisi yang baik. Ketika ia tidak dalam kondisi seperti itu, sebagaimana terjadi pada pertandingan melawan Brentford, kita bisa melihat bahwa ia mengalami kesulitan."

Ia menyoroti, "Bagaimana kondisi Jimmy-Jay Getins? Ia tidak akan siap untuk pertandingan besok. Inilah kabar buruk terkait jeda internasional. Ia mengalami cedera pergelangan kaki, dan akan absen selama beberapa pekan."

Ia menuturkan, "Apakah Anda mempertimbangkan untuk memainkan Josh Acheampong? Ia sudah menjalani beberapa pertandingan, dan ia tentu siap untuk tampil. Ia kini bermain dengan kematangan yang lebih baik dan ketangguhan yang lebih tinggi, serta mulai menyadari apa yang dibutuhkan untuk bersaing di Liga Premier Inggris."

Ia menutup, "Kami akan menjalani laga sulit melawan tim yang bermain dengan intensitas tinggi dan tempo cepat, dan menghadapinya menuntut banyak usaha."