Pemain asal Portugal, Pedro Neto, memperpanjang kontraknya dengan Chelsea pada hari Jumat ini, untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub London tersebut hingga tahun 2032, meski kontrak sebelumnya masih tersisa selama 5 tahun. Langkah ini mencerminkan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan kemitraan di antara mereka.

Chelsea mengumumkan perpanjangan kontrak Neto, yang bergabung dengan skuad tim pada 2024 dari Wolverhampton dengan nilai sekitar 60 juta euro, sementara sang pemain mengungkapkan kegembiraannya bisa bertahan bersama klub, dengan mengatakan dalam pernyataan resmi: "Ini adalah momen yang luar biasa. Saya merasa seperti berada di rumah sendiri di sini, dan saya ingin meraih lebih banyak pencapaian di sini."

Selama dua musim bersama Chelsea, Neto yang berusia 26 tahun telah menjalani 135 pertandingan, mencetak 21 gol dan menciptakan 19 assist, serta berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025.

Pada musim ini, Neto tampil sebagai starter dalam dua dari tiga pertandingan yang dijalani Chelsea di Liga Primer Inggris di bawah asuhan Xabi Alonso, dan berhasil mencetak satu gol.

Perpanjangan kontrak Neto ini menegaskan posisinya dalam perhitungan Chelsea, di tengah keinginan klub untuk mempertahankan salah satu elemen serangannya dalam jangka panjang, setelah ia menjadi bagian penting dari proyek tim sejak kepindahannya ke Stamford Bridge.