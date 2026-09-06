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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Alonso: Tak Ada Gunanya Mengambil Risiko dengan Bintang Chelsea saat Melawan Arsenal

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
X. Alonso
M. Caicedo
L. Colwill
Inggris
Spanyol
Ekuador

Pelatih asal Spanyol itu menolak mengambil risiko

Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengungkap alasan absennya duet Levi Colwill dan Moises Caicedo dari susunan pemain utama Chelsea saat menghadapi Arsenal di Stadion Emirates, pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Alonso berhasil membawa Chelsea meraih kemenangan dalam dua pekan pertama melawan Fulham (3-2) dan Brighton (4-3), sementara Arsenal menang atas Coventry City (3-0) dan Aston Villa (1-0).

Colwill duduk di bangku cadangan setelah tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama, sedangkan Caicedo berada di luar skuad.

Alonso mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" beberapa menit sebelum pertandingan dimulai: "Colwill tidak masuk dalam susunan pemain utama karena ia mengalami sedikit gangguan selama sepekan."

Mengenai absennya Moises Caicedo, ia menjelaskan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Ia hampir bisa bermain. Namun tidak ada gunanya mengambil risiko di saat ini. Kami harus berhati-hati."

Tentang persahabatannya dengan Mikel Arteta, Alonso menutup pernyataannya: "Saya menantikan untuk bertemu dengannya. Tetapi begitu wasit meniup peluitnya, pertandingan akan dimulai."

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