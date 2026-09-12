Hasil imbang Chelsea melawan Hull City dengan skor 2-2 membuat perolehan gol The Blues mencapai 10 gol musim ini, tetapi tim tersebut juga kebobolan dua gol atau lebih di setiap laga dari empat pertandingan pembuka mereka di Liga Primer Inggris, untuk pertama kalinya sejak 11 tahun lalu.

Belum ada tim di Premier League musim ini yang kebobolan lebih banyak gol daripada Chelsea, yang gawangnya bergetar sebanyak 9 kali, kecuali Crystal Palace dan Ipswich Town, tetapi masalah ini sudah ada sebelum kedatangan pelatih Xabi Alonso. Chelsea kini telah menjalani 20 pertandingan liga secara beruntun tanpa mampu menjaga gawang tetap bersih, sebuah rangkaian yang membentang sejak Januari lalu, dan menjadi yang terpanjang bagi tim tersebut sejak 65 tahun lalu. Alonso merangkum perasaan yang dominan usai pertandingan dengan mengatakan bahwa timnya perlu berkompetisi dengan lebih baik dan menghindari menjadi "rapuh" dalam duel-duel satu lawan satu.

Dengan gemilangnya penampilan menyerang Rodgers, Palmer, dan Joao Pedro musim ini, The Blues menyadari bahwa mereka perlu menemukan solusi defensif.

Alonso mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan jaringan BBC, "Kami punya satu atau dua peluang bagus untuk mencetak gol kemenangan, tetapi kami tidak berhasil memanfaatkan situasi itu."

Ia melanjutkan, "Saya tidak senang. Kami bisa tampil lebih baik. Kami mendapat apa yang layak kami terima. Kami perlu lebih solid dan lebih menguasai permainan. Kami punya pemain-pemain baru dan staf teknis baru. Inilah proses yang sedang kami lalui. Saya yakin kami akan mampu mengendalikan permainan dengan lebih baik dalam beberapa bulan ke depan."

Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa keputusan beralih bermain dengan empat bek bukanlah solusi bagi masalah-masalah defensif belakangan ini, seraya menuturkan, "Anda bisa bilang kami bermain dengan tiga atau empat bek, tetapi persoalannya berkaitan dengan pemilihan pemain, karakteristik mereka, dan posisi di mana mereka menampilkan performa terbaiknya."

Ia menyoroti, "Hari ini kami bermain dengan Malo Gusto, dan ia bergerak di posisi-posisi yang bagus, berusaha mencari ruang, dan di sisi kanan ia menghubungkan permainan dengan para pemain lain, jadi perubahan itu tidak terlalu besar bagi saya."

Ia menambahkan bahwa penggantian Hato di antara dua babak pertandingan merupakan keputusan taktis, sebelum ia membahas secara rinci apa yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah Chelsea.

Alonso mengatakan, "Semua ini mungkin menghibur, tetapi saya berharap suatu hari kalian akan mengatakan bahwa itu pertandingan yang membosankan, bahwa kami menang dan tidak memberikan momen-momen menghibur seperti ini kepada lawan. Namun yang pasti, hal ini mengulang beberapa pola yang kami lakukan, yang akan butuh waktu untuk diperbaiki, atau akan menuntut momen-momen tertentu, ketika kami unggul dalam skor, karena kami masih harus berkompetisi dan tidak memberi mereka peluang untuk bangkit semudah itu. Terutama pada gol pertama, kami bisa tampil jauh lebih baik."

Ia menegaskan, "Kami sangat rapuh ketika memberi mereka harapan itu, karena sampai momen tersebut, kami menguasai pertandingan dan menciptakan peluang, tetapi momentum yang kami miliki berubah, sehingga suasana pertandingan dan hasilnya pun ikut berubah. Ini adalah hal yang perlu kami diskusikan dan tangani, dan kami akan membaik, tetapi hal ini memengaruhi performa kami untuk saat ini."

Ia menambahkan, "Secara umum, saya rasa kami menyerang lebih baik daripada bertahan, di setiap aspek permainan. Kami tahu ini adalah persoalan besar dan menjadi fokus perhatian utama bagi kami. Tentu, kami baru menjalani 4 pertandingan, tetapi saya tidak suka pola ini dalam hal kebobolan gol, dan kami perlu tampil jauh lebih baik. Permainan terbuka, bola mati, bola-bola panjang, kesolidan, dan semangat berkompetisi... kami bisa tampil lebih baik."