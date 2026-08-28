Peluang kepergian Enzo Fernandez dari Chelsea kian memanas, setelah pelatih Xabi Alonso mencoretnya dari skuad menghadapi Luton di Piala Liga Inggris, di tengah laporan tentang kemungkinan langkah Manchester City untuk mengajukan tawaran demi mendatangkan gelandang asal Argentina itu sebelum bursa transfer ditutup.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Enzo Fernandez, yang sebelum musim panas telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Stamford Bridge, tidak masuk dalam skuad Chelsea menghadapi Luton, sementara Xabi Alonso menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bersifat sepak bola.

Di Inggris, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Manchester City sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran demi mendatangkan sang gelandang sebelum bursa transfer ditutup.

Pelatih asal Spanyol itu berusaha meredam pentingnya absennya pemain internasional Argentina tersebut, dengan menegaskan bahwa dia adalah pemain yang "sangat profesional" dan menjalani latihannya dengan baik.

Alonso menjelaskan bahwa keputusannya berkaitan dengan pengelolaan menit bermain para pemain, di samping kebutuhan spesifik untuk pertandingan tersebut.

Alonso mengatakan dalam konferensi pers usai kemenangan atas Luton: "Ini semata-mata terkait dengan pertandingan hari ini. Kami memiliki pemain lain yang membutuhkan menit bermain."

Ketika ditanya kapan dia mengambil keputusan untuk mencoret Enzo, sang pelatih menjawab dengan gamblang: "Rabu malam. Ini keputusan yang saya ambil sendiri."

Alonso juga memastikan untuk tetap membuka pintu bagi kembalinya Enzo pada pertandingan liga berikutnya, yang dijadwalkan Minggu melawan Brighton di Stamford Bridge, dengan mengatakan: "Enzo adalah pemain yang profesional. Dia berlatih dengan baik, dan saya tidak punya komentar soal itu. Sederhananya, ini adalah keputusan yang harus kami ambil dengan mempertimbangkan pertandingan yang kami jalani malam ini. Kita lihat pada hari Minggu."

Absennya Enzo Fernandez menjadi semakin penting, setelah sejumlah laporan di Inggris menyebutkan adanya ketertarikan dari Manchester City terhadap pemain Argentina tersebut.

Menurut jaringan "Sky Sports", Manchester City sedang mempertimbangkan kemungkinan mengajukan tawaran untuk mendatangkan Enzo sebelum bursa transfer ditutup, yang ditetapkan pada hari Selasa pukul 23.00, sementara Chelsea menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan tawaran tersebut.



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