Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Spanyol Xabi Alonso, manajer Chelsea, menegaskan timnya harus belajar menghadapi absennya penyerang asal Brasil João Pedro, di tengah kesulitan Chelsea mencetak gol sejak sang pemain mengalami cedera.

Iklan

Menurut "ESPN", João Pedro belum bermain lagi sejak kemenangan 2-0 atas Everton pada 17 Oktober lalu, dan ia kembali absen saat menghadapi Leeds United di Stamford Bridge pada Sabtu.

Penyerang asal Brasil itu merupakan salah satu elemen terpenting dalam awal musim Chelsea yang tajam di lini serang. Ia berbagi posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak tim dengan lima gol, tetapi Chelsea tampak jauh kurang berbahaya tanpa dirinya.

Chelsea hanya mencetak satu gol dari permainan terbuka di Liga Primer Inggris dalam empat pertandingan yang dilewatkan Pedro. Pengaruh duet Cole Palmer dan Morgan Rogers juga menurun tanpa kehadirannya.

Palmer dan Rogers kesulitan membangun kerja sama di lapangan tanpa adanya penyerang tengah murni di posisi nomor 9, sehingga produktivitas gol tim merosot tajam.

Iklan Iklan

Chelsea turun ke peringkat kelima setelah kalah dalam dua dari tiga laga terakhir, termasuk kekalahan mengecewakan 0-1 dari Sunderland, padahal lawannya itu saat itu menghuni dasar klasemen. Alonso pun menegaskan timnya tidak bisa menunggu kembalinya sang penyerang.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 LEE Tonton

"Kami membutuhkan seluruh tim pada fase ini. Bukan hanya para penyerang yang bisa mencetak gol. Kami bisa menjebol gawang lewat bola mati, juga melalui para bek dan gelandang," kata Alonso.

"Ini sepak bola kolektif. Tentu saja João adalah pemain penting, tetapi kami harus melewati periode ini tanpa dirinya. Sejauh ini kami sudah mencoba berbagai opsi dan kami harus terus mencoba," tambahnya.

Iklan

"Kami harus menghadapinya, dan saya tidak akan mencari satu penjelasan saja. Saya pikir ada banyak alasan di balik setiap kekalahan, bukan sekadar absennya satu pemain," lanjutnya.

"Seandainya kami melakukan lebih banyak hal dengan benar, kami akan bersaing lebih baik dan mengalahkan Sunderland, tetapi ada hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Kami ingin João Pedro kembali, tetapi saya tidak ingin membesar-besarkan masalah ini," jelasnya.

Iklan

Alonso sebenarnya tidak kekurangan solusi di posisi penyerang tengah. Danny Welbeck dan rekrutan anyar Emmanuel Emegha bisa bermain sebagai pengganti langsung, sementara Rogers dan Pedro Neto juga pernah dicoba sebagai false nine.

Alonso berbicara tentang kedua pemain tersebut: "Keduanya siap, tetapi dengan kemampuan yang berbeda dan berada di dua fase karier yang berbeda. Danny sudah memainkan banyak pertandingan dan memiliki pengalaman besar, sedangkan Ema punya kekuatan dan postur fisik serta sedang menunggu kesempatannya. Kami punya cukup banyak pertandingan untuknya."

Iklan

Welbeck, yang berusia 35 tahun dan didatangkan dari Brighton pada musim panas, telah mencetak tiga gol musim ini, semuanya di Piala Carabao. Sementara itu, Emegha, yang datang dari Strasbourg, belum membuka rekening golnya karena baru menjalani debut pada Oktober setelah pulih dari cedera.

Di sisi lain, Chelsea dijatuhi denda sebesar 150 ribu pound sterling oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah mengakui dakwaan terkait kegagalan klub mencegah para pendukungnya berperilaku tidak pantas atau ofensif saat menang 5-1 atas Charlton di Piala FA pada Januari lalu, dalam insiden yang berkaitan dengan nyanyian yang secara tersirat merujuk pada agama atau keyakinan.