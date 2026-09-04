Xabi Alonso, pelatih Chelsea, mengungkapkan kabar terbaru mengenai timnya menjelang laga hari Minggu di Liga Primer Inggris melawan Arsenal di Stadion Emirates.

Alonso memberikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan, kabar terbaru terkait kondisi fisik pemain Moises Caicedo, dengan mengatakan: "Kami akan memeriksanya besok. Kami akan mengambil keputusan akhir besok mengenai daftar pemain untuk laga hari Minggu."

Mengenai kepindahan Enzo Fernandez pada hari terakhir bursa transfer ke Manchester City, Alonso menyatakan: "Kami mengambil semua keputusan bersama-sama. Kami bekerja sama dalam keputusan besar maupun kecil. Pada akhirnya, kami tahu bahwa tujuannya adalah mewujudkan yang terbaik bagi tim. Kami ingin membangun semangat yang baik dan tim yang baik."

Terkait situasi seputar kepergian Fernandez, Alonso berkata: "Dalam sepak bola banyak hal yang terjadi. Dengan Enzo, kami melakukan pembicaraan dan itu selalu berlangsung dengan penuh rasa hormat. Apa yang ia berikan kepada klub sungguh luar biasa, tetapi kini saatnya untuk melangkah maju. Kami memiliki pemain-pemain yang berkualitas di setiap posisi dan kini kami siap untuk melaju."

Alonso juga ditanya mengenai gagalnya kesepakatan transfer di menit-menit akhir untuk gelandang Monaco, Lamine Camara, dan ia menjawab: "Saya rasa kami siap dan puas dengan komposisi serta kedalaman skuad yang kami miliki. Ada keseimbangan yang baik dari para pemain di berbagai fase. Kami perlu membangun energi itu sepanjang pekan untuk tampil di akhir pekan. Sejauh ini awal yang baik dan kini kami tahu siapa saja yang ada di markas. Menyenangkan memiliki kepastian ini."

Mengenai bursa transfer musim panas Chelsea secara keseluruhan, Alonso berkata: "Kami bisa sangat puas dengan seluruh bursa transfer ini. Apa yang mulai kami bicarakan pada bulan Mei dan awal Juni, kini banyak di antaranya sudah kami dapatkan. Ini adalah fase pertama yang sangat seimbang yang kami capai di bursa transfer kali ini. Fase pertama telah rampung, dan itu adalah fase yang baik untuk saat ini dan untuk masa depan."

Mengenai pemain baru musim panas Morgan Rogers, yang sebelumnya sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke lawan hari Minggu, Alonso menyatakan: "Tentu saja Morgan adalah kesepakatan yang sangat besar untuk merekrut pemain sekelasnya, baik untuk saat ini maupun masa depan. Ia akan menjadi pemain kunci selama enam atau tujuh tahun ke depan. Ia telah memberikan dampak yang besar."

Mengenai pilihan-pilihannya di lini tengah, Alonso menjelaskan: "Valentin Barco masih muda, tetapi ia memiliki energi yang besar, dan kami punya Henderson yang memiliki ketenangan dan mentalitas. Ia paham apa yang terjadi dalam pertandingan, dan ia semakin dekat untuk mendapatkan waktu bermain, serta ada pula Reece James, Malo Gusto, Reggie Watson, dan Mahdi Nikoll Jazouli dari akademi. Kami memiliki pilihan, kualitas, dan daya saing."



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