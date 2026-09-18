Almere memberi pemuncak klasemen Heracles kekalahan pertama; Kevin van Veen (35) mencetak gol ajaib

Heracles Almelo pada Jumat malam menelan kekalahan pertama musim ini. Setelah enam kemenangan beruntun, pemuncak klasemen Eerste Divisie itu takluk 1-0 di markas runner-up Almere City. FC Volendam meanwhile terus terseok-seok dan menelan kekalahan pertama sepanjang sejarah melawan Jong AZ (4-1). Kevin van Veen mencetak gol spektakuler untuk FC Eindhoven saat menghadapi FC Emmen (menang 3-1).





Almere City - Heracles Almelo 1-0

Tim tamu mendapatkan peluang-peluang terbaik pada babak pertama, tetapi Max Hauswirth, Jean-Paul N'Djoli, dan Tristan van Gilst gagal menaklukkan kiper Wessel Speel. Setelah jeda, Heracles tetap berbahaya dan Van Gilst mendapat peluang emas untuk mencetak gol pembuka pada menit ke-78, tetapi tembakannya melambung. Dua menit kemudian, Almere City justru menghukum di ujung lapangan lainnya. Martin Wasinski mendapatkan bola rebound di depan kakinya dan melepaskan tembakan keras untuk membuat skor menjadi 1-0.





Jong AZ - FC Volendam 4-1

Jong AZ pada Jumat meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah atas sesama wakil provinsi, FC Volendam. Hessel de Wit membuka skor, lalu Jerolldino Bergraaf menggandakan keunggulan sebelum turun minum. Setelah jeda, Jong AZ tetap menjadi tim yang lebih baik dan Bendeguz Kovacs membuat skor menjadi 3-0. Julian Oerip kemudian mencetak gol keempat untuk tim tuan rumah. Frederik Ihler lalu setidaknya memperkecil ketertinggalan Volendam atas assist Henk Veerman.

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-1

Silvan Bröker membuka skor saat laga baru berjalan empat menit, lalu Jeffry Fortes menciptakan gol bunuh diri yang membuat kedudukan imbang. Tak lama kemudian, Brian Koglin memasukkan bola ke gawangnya sendiri dan Den Bosch kembali unggul. Setelah jeda, Helmond Sport dengan jelas memburu gol penyama kedudukan 2-2, tetapi peluang-peluang besar tetap minim. Den Bosch bahkan nyaris membuat skor menjadi 3-1 lewat bola yang membentur kedua sisi bagian dalam tiang. Pada fase akhir pertandingan, Helmond Sport masih mendapatkan sejumlah peluang, tetapi gol penyama kedudukan tidak kunjung datang.





FC Eindhoven - FC Emmen 3-1

Rayan Buifrahi membuka skor pada babak pertama dengan melewati kiper yang sudah keluar dari sarangnya dan mendorong bola ke gawang kosong. Jack Cooper-Love menyamakan kedudukan setelah jeda, tetapi tak lama kemudian Joshua Mukeh mendapat kartu merah karena handball untuk mencegah sebuah terobosan. Kevin van Veen melepaskan tendangan bebas berikutnya dengan fantastis ke sudut atas gawang dan kembali membawa Eindhoven unggul. Dengan keunggulan jumlah pemain, tim tuan rumah lalu mampu bertahan dari tekanan tim tamu. Antonio Bazdaric memastikan skor akhir menjadi 3-1 jauh di masa injury time.













Jong Ajax - Roda JC 0-0

Duel antara Jong Ajax dan Roda JC benar-benar tidak berkembang. Pada babak pertama, kedua tim sesekali saling melancarkan ancaman kecil, tetapi peluang yang benar-benar serius tidak tercipta.

Pada babak kedua, baik Jong Ajax maupun Roda JC sama-sama membentur mistar atau tiang. Di kubu Amsterdam, Jano Monserrate mengarahkan bola ke tiang. Sementara dari kubu Limburg, Mokrane Bentoumi melepaskan tembakan yang menghantam bagian bawah mistar.





RKC Waalwijk - MVV Maastricht 6-1

RKC memulai laga dengan sangat baik dan unggul setelah kurang dari 15 menit lewat Jordy de Wijs, yang menanduk masuk sepak pojok Jochem Nap: 1-0. Setelah setengah jam, skor menjadi 2-0. Faissal Al Mazyani melepaskan tembakan kaki kanan dan dengan indah mengarahkannya ke sudut jauh.

Sebelum turun minum, skor berubah menjadi 3-0 untuk tim asal Waalwijk, yang benar-benar menghancurkan MVV. Juan Castillo mendapat banyak waktu untuk melepaskan tembakan dan dengan tenang menempatkan bola melewati kiper Hugo Wentges.

Hanya empat menit setelah jeda, skor 4-0 juga muncul di papan. Liam van Gelderen menanduk sepak pojok Nap yang sekali lagi sangat terukur ke dalam gawang dan menjadi bek RKC keempat yang mencetak gol pada malam itu.

Penutupnya dibukukan Jesse van de Haar. Sang penyerang dibiarkan bebas di depan gawang oleh Castillo dan menuntaskannya dengan baik, sebelum berlari ke tribune untuk merayakannya bersama ayahnya, Hans.

Sesaat sebelum waktu normal berakhir, masih ada dua gol lagi. Olivier Dumont menyelamatkan sedikit harga diri tim Limburg dengan penyelesaian tenang menggunakan kaki bagian dalam. Pada masa injury time, Van de Haar mencetak gol keduanya pada malam itu dari titik penalti: 6-1.





TOP Oss - FC Dordrecht 3-0

TOP memulai pertandingan dengan luar biasa lewat Franslyn Nsingi, yang menaklukkan kiper Yannick van Osch dengan sundulannya. Setelah setengah jam, tim asal Brabant itu menggandakan keunggulan mereka dan sekali lagi Nsingi menjadi pencetak gol, kali ini lewat assist Ilounga Pata.

Tak lama setelah jeda, bek tengah Alvaro Henry terlambat melakukan sliding dan ia harus membayarnya dengan kartu merah langsung. Dordrecht pun mendapat celah, tetapi De Schapenkoppen gagal mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan meski unggul jumlah pemain. Bahkan, lewat penalti Richard van de Venne yang masuk pada masa injury time, skor justru menjadi 3-0.





Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-3

VVV-Venlo nyaris tak bisa memulai dengan lebih baik lagi di Sportcomplex Zoudenbalch, tempat mereka sudah unggul 0-2 dalam waktu 20 menit lewat gol-gol Nassim Ait Mouhou dan Tristan Schenkhuizen.

Jamie Schuldes menghidupkan kembali harapan Jong Utrecht dengan mencetak gol balasan sesaat sebelum turun minum. Namun, pada babak kedua VVV dengan cepat kembali mengendalikan keadaan. Ait Mouhou dibiarkan bebas di depan kiper Kevin Gadellaa dan menetapkan skor akhir menjadi 1-3.