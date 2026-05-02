Almere City FC berhasil lolos ke babak kedua Keuken Kampioen Play-Offs pada Sabtu sore. Setelah tim asuhan pelatih Jeroen Rijsdijk memenangkan leg pertama dengan skor 2-3 saat bertandang ke markas FC Den Bosch awal pekan ini, mereka kembali menang di kandang sendiri pada Sabtu: 3-0. Dengan demikian, musim Den Bosch pun berakhir.

Bagi Den Bosch, dua leg ini awalnya berjalan begitu penuh harapan pada Rabu lalu. Di babak pertama, tim asuhan Ulrich Landvreugd, yang akan hengkang dari Den Bosch musim panas ini, masih memimpin 2-0. Namun di babak kedua, Almere berhasil membalikkan keadaan: 2-3.

Butuh waktu beberapa saat sebelum babak pertama pada Sabtu berjalan lancar di Stadion Yanmar. Ancaman pertama datang dari Den Bosch, melalui Kévin Monzialo dan Jack de Vries. Namun, justru Almere yang membuka skor menjelang akhir babak pertama.

Pepijn van de Merbel masih mampu menahan serangan dari Ferdi Druijf dan Emmanuel Poku, namun tak bisa mencegah Marley Dors mencetak gol menjadi 1-0. Dengan demikian, Almere berada dalam posisi yang menguntungkan.

Di babak kedua, Den Bosch tetap mencoba. De Vries dua kali mengancam, tetapi Niko Takahashi dan James Lawrence berhasil mencegah gol darinya.

Almere mengintai melalui serangan balik dan menjadi ancaman lewat Lawrence serta pemain pengganti Julian Rijkhoff, namun Van de Merbel menjaga Den Bosch tetap bertahan. Di menit-menit akhir, Almere semakin menjauh dari Den Bosch berkat gol dari Druijf (2-0) dan Rijkhoff: 3-0.

Di babak kedua, Almere akan menghadapi De Graafschap, yang mengakhiri musim di peringkat keempat di Divisi Keuken Kampioen. Pertandingan leg pertama di Almere akan berlangsung Rabu malam mendatang, sedangkan leg kedua pada Sabtu pekan depan.

Bagi gelandang Den Bosch Danny Verbeek (35), yang duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, kariernya di level profesional telah berakhir secara definitif setelah lebih dari empat ratus pertandingan.