Almere City menundukkan FC Volendam dalam laga papan atas Divisi Keuken Kampioen pada Sabtu malam. Enzo Cornelisse menjadi pembeda sebelum jeda di Flevoland: 1-0. Almere untuk sementara naik ke posisi kedua, sementara Volendam, yang sudah kalah dalam lima laga tandang musim ini, berada di peringkat kesebelas. Tiga pertandingan lainnya tidak menghasilkan pemenang.

Almere City - FC Volendam 1-0

Dalam pertandingan liga melawan FC Volendam, Almere City tampil lebih baik pada babak pertama. Jamie Jacobs sempat nyaris mencetak gol pembuka, tetapi sepakannya membentur mistar.

Keunggulan akhirnya datang pada menit ke-37 lewat Enzo Cornelisse, yang menuntaskan sebuah serangan indah: 1-0. Almere mendapat peluang pada babak kedua untuk mengunci pertandingan.

Namun, penyelesaian akhir mereka terus tidak tepat sasaran. Emmanuel Poku nyaris mencetak gol saat tembakannya melintas tipis di samping gawang, lalu kemudian kembali membentur tiang. Kiper Almere, Wessel Speel, menyelamatkan tiga poin pada detik-detik terakhir pertandingan dengan keluar sebagai pemenang dalam situasi satu lawan satu melawan pemain pengganti Frederik Ihler.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 1-1

Kedua tim gagal menjebol gawang lawan pada babak pertama. Kebuntuan pecah pada awal babak kedua melalui Senne Vugts. Gelandang itu menusuk ke dalam lalu melepaskan tembakan ke tiang dekat: 0-1.

Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, FC Den Bosch akhirnya menyamakan kedudukan. Bola menunjuk titik putih setelah terjadi handball. Kévin Monzialo kemudian dengan tenang mengeksekusi penalti melewati Tim Coremans.

Setelah itu, tim tuan rumah masih nyaris meraih kemenangan. Monzialo menyodorkan bola matang untuk Stan Maas, yang harus melihat Coremans melakukan penyelamatan gemilang.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1

RKC unggul dalam waktu setengah jam setelah sebuah serangan apik. Ryan Fage mengirim umpan kepada Jesse van der Haar, yang menyelesaikannya dengan dingin dan mencetak gol ketiganya dalam tiga pertandingan terakhir: 1-0.

Meski RKC Waalwijk tampil kuat pada babak pertama, Emmen menyamakan kedudukan setelah satu jam laga berjalan. Bryan Van Hove melakukan dribel, melaju sangat jauh, lalu memutuskan mencoba peruntungannya. Tembakan keras yang menyusul meluncur masuk: 1-1.

Jack Cooper-Love sebenarnya bisa menghadirkan poin penuh untuk Emmen pada sisa pertandingan, andaikan ia tidak menyia-nyiakan sebuah peluang besar dan tendangan kerasnya tak lama kemudian ditepis dengan apik oleh kiper RKC, Mark Spenkelink.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

Pada menit ke-22, Rayan Buifrahi menghadirkan momen terbaik di babak pertama. Gelandang itu mendapatkan bola di depan kakinya setelah umpan silang dari Raf van de Riet dan melepaskan tembakan keras ke pojok kanan atas: 1-0.

Setelah jeda, Gabriele Finocchiaro mencetak gol penyeimbang. Pemain pinjaman dari Juventus itu menerima bola dari Mark Diemers, melewati sejumlah pemain Eindhoven, dan melepaskan tembakan yang masuk lewat pantulan kaki lawan: 1-1.

De Graafschap terus menekan dan berbalik unggul dua puluh menit sebelum waktu berakhir lewat Kyano Kwint, yang mencetak gol dari umpan Fedde de Jong. Skor 1-2 hanya bertahan dua menit. Siegert Baartmans bergerak bagus mendahului penjaganya setelah umpan silang dari Guus Beaumont dan menceploskan bola ke gawang: 2-2.



