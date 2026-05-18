Almere City FC mengumumkan pengganti pelatih Jeroen Rijsdijk yang akan hengkang

Anoush Dastgir (36) adalah pelatih baru Almere City FC. Hal ini diumumkan oleh klub asal Flevoland tersebut melalui saluran resmi mereka. Di Almere, Dastgir—yang menandatangani kontrak berdurasi dua tahun—menggantikan Jeroen Rijsdijk.

Dastgir sebelumnya juga pernah bekerja di Almere. Awalnya sebagai pelatih Jong Almere City, kemudian sebagai asisten pelatih tim utama. Dua kali ia mengambil alih peran sebagai pelatih kepala untuk sementara waktu.

Setahun yang lalu, Dastgir meninggalkan Almere untuk menjadi pelatih timnas Belanda U-18. Di sana, ia memimpin enam pertandingan internasional: empat kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Kini ia kembali ke klub yang menempati peringkat kelima pada musim Keuken Kampioen Divisie lalu. “Almere City FC adalah klub tempat saya memulai langkah pertama sebagai pelatih di sepak bola profesional. Di sini saya diberi ruang untuk berkembang, baik sebagai manusia maupun sebagai pelatih,” kata Dastgir di situs web klubnya.

“Dalam 3,5 musim, saya telah mengalami hampir segalanya: gelar juara, promosi, bertahan di divisi, dan degradasi. Kini, sebagai pelatih kepala muda dan ambisius, saya berharap dapat berkontribusi dengan cara saya sendiri pada pertumbuhan lebih lanjut klub yang indah ini.”

Foeke Booy, Kepala Scouting & Staf, juga senang dengan kedatangan Dastgir. “Anoush sangat mengenal klub dan cara kerja kami. Dia telah meninggalkan kesan yang baik di sini dan musim lalu menunjukkan bahwa dia juga memiliki kualitas untuk mengembangkan tim bersama talenta-talenta terbaik Belanda dan meraih hasil. Dengan pengetahuan ini, kami senang menyambutnya kembali di Almere dan kami sangat yakin bahwa dia akan membawa tim muda kami ke level yang lebih tinggi.”

Pada akhir Maret, diumumkan bahwa Rijsdijk akan meninggalkan Almere setelah musim ini, setelah satu setengah tahun bersama klub. Musim ini, dia membawa Almere ke babak playoff Keuken Kampioen, di mana Willem II terbukti terlalu kuat di semifinal pekan lalu. Akibatnya, klub ini akan tetap bermain di Divisi Keuken Kampioen musim depan.