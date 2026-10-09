Tim Al Ahli kembali bermain setelah jeda panjang akibat periode jeda internasional yang baru lalu, tanpa diperkuat sejumlah bintang utamanya.

Al Ahli bertandang ke markas Al Fateh, hari Jumat ini, di Stadion Mydan Tamweel Al Oula di Al Ahsa, dalam pekan kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Pelatih Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, memutuskan untuk mengistirahatkan para bintang timnas Saudi yang bersamanya meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", melalui kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final, Selasa lalu.

Duet Saleh Abu Al Shamat dan Firas Al Buraikan duduk di bangku cadangan, sementara bek kiri Zakaria Hawsawi absen karena mengalami cedera.

Selain itu, Al Ahli menjalani laga ini tanpa kiper asal Senegal mereka, Edouard Mendy, dan bek asal Brasil mereka, Roger Ibañez, karena keduanya juga mengalami cedera.

Di sisi lain, Al Fateh memasuki laga ini dengan motivasi baru, di bawah arahan pelatih baru asal Maroko, Jamal Sellami, setelah ia mengemban tugas menggantikan Khaled Al Atwi yang dipecat kemarin, Kamis.

Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen Liga Saudi dengan 12 poin, yang diraih dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, tertinggal 6 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

Di sisi lain, Al Fateh menempati peringkat kelima belas di klasemen dengan hanya 3 poin, yang diraih dari 3 hasil imbang dan 4 kekalahan, tanpa meraih satu pun kemenangan hingga saat ini.

Berikut susunan pemain Al Ahli:

Penjaga gawang: Abdulrahman Al Sanbi

Lini belakang: Saeed Baatiyah - Merih Demiral - Mohammed Suleiman Bakr - Saad Balobaid

Lini tengah: Ziyad Al Johani - Valentin Atangana - Matheus Gonçalves

Lini depan: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno