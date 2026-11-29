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Pekan terakhir Allsvenskan berlangsung menegangkan. IK Sirius dan Hammarby IF masih bersaing memperebutkan gelar, yang akhirnya diraih Sirius. Untuk pertama kalinya, klub asal Uppsala itu menjadi yang terbaik di Swedia.

Sebelum pertandingan, Hammarby justru menjadi favorit untuk meraih gelar. Klub asal Stockholm itu mengoleksi poin yang sama dengan Sirius (61), tetapi memiliki selisih gol yang jauh lebih baik (+39 berbanding +24).

Namun, segalanya berjalan buruk bagi Hammarby saat bertandang ke markas Västerås SK, tim yang berada tepat di bawah kelompok teratas. Taonsa Axel membawa tuan rumah unggul pada babak pertama, dan keunggulan itu bertahan hingga akhir.

Sementara itu, Sirius juga tidak menghadapi laga mudah di markas IFK Göteborg. Skor bertahan 0-0 untuk waktu yang lama dan satu kesalahan saja bisa mengubur harapan mereka meraih gelar, meski mereka mengetahui skor sementara laga Hammarby menguntungkan mereka.

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Beberapa menit sebelum waktu normal berakhir, Zalán Vancsa membuat pendukung tim tamu bersorak. Ia menyundul bola muntah cukup rendah hingga masuk ke gawang: 0-1.

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Gol itu menjadi penentu perebutan gelar. Hammarby mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah mendapat kartu merah jauh memasuki masa tambahan waktu, ketika sudah jelas bahwa gelar bersejarah Sirius tak lagi bisa dicegah.

Sirius juga lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Hammarby harus puas dengan tempat di babak kualifikasi Liga Europa.

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Bagi Djurgårdens IF, hari itu juga menjadi hari yang indah. Rival bebuyutan Hammarby itu merayakan gol yang bersarang ke gawang Sirius pada pekan sebelumnya , karena gol tersebut membuat peluang rival mereka untuk menjadi juara jauh mengecil.

Kekalahan itu memang berdampak pada peluang Djurgårdens tampil di Eropa. Menjelang pekan terakhir, mereka memiliki poin yang sama dengan BK Häcken dalam perebutan posisi ketiga sekaligus tiket terakhir ke kompetisi Eropa. Pada pekan terakhir, Djurgårdens memenangi pertemuan langsung dengan Häcken 1-0. Bagian kota Stockholm itu pun benar-benar berpesta.