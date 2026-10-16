Allegri: "Tidak ada masalah dengan De Bruyne, yang penting saling memahami. Akan ada kesalahpahaman lain"

Napoli bersiap menghadapi Venezia, yang baru saja mengganti pelatih dengan menunjuk Davide Nicola. Pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Penzo. Berikut pernyataannya.





PEMAIN CEDERA - "Anguissa, Alisson, dan Olivera sudah kembali berlatih bersama tim. Mereka siap dimainkan. Sayangnya, kami kehilangan Neres. Ia memang kerap mengalami cedera seperti ini, dan sayangnya kami kembali kehilangan dia. Pemulihan Vergara dan Favasuli berjalan baik. Mereka belum dekat dengan waktu kembali bermain, tetapi perkembangannya baik. McTominay dan beberapa pemain lain perlu memulihkan kondisi lewat pertandingan karena mereka telah melewatkan beberapa laga."









TERGANGGU OLEH DE BRUYNE - "Apakah saya mulai terganggu oleh sikap De Bruyne yang terkadang terlihat mencolok? Tidak, sama sekali tidak. Ada kesalahpahaman di lapangan pada momen tertentu dalam pertandingan, tetapi selesai sampai di situ. Hal seperti itu pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Yang penting, kami segera saling memahami. Entah saya berbicara bahasa Inggris dan dia bahasa Italia, atau saya mulai berbicara bahasa Inggris dan dia bahasa Italia, jadi ada sedikit kesalahpahaman. Namun, dia pemain yang cerdas dan sudah memahaminya."





LUCCA SEBAGAI STARTER - "Apakah Lucca akan menjadi starter dan apakah ini saat yang tepat baginya? Saya harus menjalani sesi latihan hari ini terlebih dahulu, lalu akan menilai apakah Lucca atau Hojlund yang akan bermain. Hojlund sudah tampil dalam banyak pertandingan, jadi mungkin dia juga perlu sedikit istirahat dan memulai dari bangku cadangan. Lucca tampil baik saat masuk di Spanyol. Dia mendapat beberapa peluang, bergerak dengan baik, memiliki kualitas penting, dan bisa berkontribusi lewat gol. Menurut saya, dia terlalu banyak dikritik. Terkadang pemain tertentu menjadi sasaran kritik secara berlebihan. Yang penting, dia selalu berusaha, terlepas dari kesalahan yang kita semua lakukan."









Pertandingan berikutnya VEN Serie A 09.00 NAP

DUA PENYERANG TENGAH - "Lucca dan Hojlund bermain bersama sejak awal? Itu bisa menjadi pilihan yang bagus karena Hojlund tidak harus terus bermain membelakangi gawang. Beberapa hari lalu, dia juga tampil baik di posisi penyerang kedua dan menciptakan sebuah situasi penting."





MARIANUCCI DAN BEUKEMA - "Bagaimana kondisi Marianucci dan Beukema? Mereka sudah pulih sepenuhnya. Marianucci absen selama dua bulan, sedangkan Beukema melewatkan masa persiapan. Namun, kini kondisinya baik. Keduanya pemain yang sepenuhnya bisa diandalkan."