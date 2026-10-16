Allegri: "Tidak ada masalah dengan De Bruyne, yang penting saling memahami. Akan ada kesalahpahaman lagi"

Napoli bersiap menghadapi Venezia, yang baru saja mengganti pelatih dan menunjuk Davide Nicola. Pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Penzo. Berikut pernyataannya.





PEMAIN CEDERA - "Anguissa, Alisson, dan Olivera sudah kembali berlatih bersama tim. Mereka siap dimainkan. Sayangnya, kami kehilangan Neres. Dia memang kerap mengalami cedera seperti ini dan sayangnya kami kembali kehilangan dia. Pemulihan Vergara dan Favasuli berjalan baik. Mereka belum dekat dengan waktu kembali bermain, tetapi proses pemulihannya berjalan baik. McTominay dan beberapa pemain lain perlu mengembalikan kondisi dengan bermain karena mereka telah melewatkan beberapa pertandingan."









TERGANGGU OLEH DE BRUYNE - "Apakah saya mulai terganggu oleh sikap De Bruyne yang terkadang begitu kentara? Tidak, sama sekali tidak. Ada kesalahpahaman di lapangan pada momen tertentu dalam pertandingan, tetapi selesai sampai di situ. Hal seperti itu pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Yang penting, kami segera saling memahami. Entah saya berbicara bahasa Inggris dan dia berbicara bahasa Italia, atau saya mulai berbicara bahasa Inggris dan dia berbicara bahasa Italia, jadi ada sedikit kesalahpahaman. Namun, dia pemain yang cerdas dan dia mengerti."





LUCCA JADI STARTER - "Apakah Lucca akan menjadi starter dan apakah ini saat yang tepat baginya? Saya masih harus menjalani sesi latihan hari ini, lalu akan menilai apakah Lucca atau Hojlund yang akan bermain. Hojlund telah memainkan banyak pertandingan, jadi mungkin dia juga butuh sedikit istirahat dan memulai laga dari bangku cadangan. Lucca tampil baik saat masuk di Spanyol. Dia mendapat beberapa peluang, pergerakannya bagus, punya kualitas penting, dan bisa berkontribusi lewat gol. Menurut saya, dia terlalu banyak dikritik. Terkadang pemain tertentu menjadi sasaran kritik secara berlebihan. Yang penting, dia selalu berusaha keras, terlepas dari kesalahan yang kita semua lakukan."









Pertandingan berikutnya VEN Serie A 09.00 NAP

DUA PENYERANG TENGAH - "Lucca dan Hojlund bermain bersama sejak awal? Itu bisa menjadi solusi yang bagus karena Hojlund tidak harus hanya bermain membelakangi gawang. Saat bermain sebagai penyerang kedua beberapa hari lalu, dia juga tampil baik dan mendapatkan peluang penting."





MARIANUCCI DAN BEUKEMA - "Bagaimana kondisi Marianucci dan Beukema? Mereka sudah pulih sepenuhnya. Marianucci absen selama dua bulan, Beukema melewatkan masa persiapan, tetapi sekarang kondisinya bagus. Keduanya adalah pemain yang sepenuhnya bisa diandalkan."