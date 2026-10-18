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Wout WeghorstESPN
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Allard Lindhout hentikan laga Twente kontra Utrecht; Wout Weghorst murka

FC Twente vs FC Utrecht
FC Twente
FC Utrecht
Eredivisie

Pertandingan antara FC Twente dan FC Utrecht dihentikan sementara setelah berjalan 63 menit. Insiden terjadi di Grolsch Veste seusai Ángel Alarcón mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-2. 

Pemain asal Spanyol itu mencetak gol keduanya untuk tim tamu dengan cara yang indah, lalu merayakannya dengan meriah di depan pendukung fanatik Twente. 

Akibatnya, beberapa gelas terlempar ke lapangan. Lindhout pun memutuskan untuk segera menghentikan pertandingan. Kedua tim meninggalkan lapangan dan berjalan menuju lorong stadion, tetapi situasinya tidak berjalan mulus. 

Wout Weghorst khususnya tampak sangat kesal. Penyerang itu menilai Álarcon melakukan sejumlah gestur provokatif yang membuat pendukung Twente melemparkan gelas mereka ke lapangan. 

Pada akhirnya, Lindhout memutuskan bahwa semua pemain tidak perlu masuk ke dalam. Mereka menunggu beberapa menit di tepi lapangan sebelum pertandingan segera dilanjutkan. Dengan 25 menit tersisa, Utrecht unggul 1-2.

Pertandingan berikutnya
LRI

LRI

Conference League

22 Okt 2026

TWE

TWE

UTR

UTR

Eredivisie

24 Okt 2026

ZWO

ZWO

Wout WeghorstESPN

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