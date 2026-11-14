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Laporan media mengungkap bahwa Aljazair telah memutuskan sikapnya terkait pencalonan untuk menjadi tuan rumah salah satu dari tiga edisi mendatang Piala Afrika, yang dijadwalkan berlangsung pada 2028, 2031, dan 2033.

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Berdasarkan informasi yang dilansir surat kabar Aljazair "Echorouk News", dan terutama disorot situs "Afrik Foot", Aljazair tidak ingin mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut dalam tujuh tahun mendatang, setelah menutup berkas pencalonan untuk menggelar salah satu dari tiga edisi.

Keputusan Aljazair ini datang pada saat gambaran persaingan tuan rumah edisi-edisi mendatang Piala Afrika mulai terlihat jelas, setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" meninjau ulang sistem penyelenggaraan turnamen.

Libya dan Ethiopia Bersaing untuk Edisi 2028

Hingga saat ini, Libya dan Ethiopia bersaing untuk menjadi tuan rumah edisi 2028, yang kemungkinan akan digelar pada periode 7 Juni hingga 19 Juli tahun yang sama.

Keinginan Mesir untuk menjadi tuan rumah turnamen, atau berkas gabungan tiga negara yang terdiri dari Afrika Selatan, Lesotho, dan Zimbabwe, belum berubah menjadi pencalonan resmi hingga kini.

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Adapun edisi 2031, yang jadwalnya dimajukan satu tahun setelah perubahan terakhir pada kalender turnamen, telah menyaksikan pernyataan Burkina Faso, Mali, dan Niger akan keinginan mereka menjadi tuan rumah, dengan kemungkinan bergabungnya Senegal ke dalam persaingan pencalonan di kemudian hari.

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Sementara itu, hingga kini belum ada berkas resmi yang diumumkan untuk menjadi tuan rumah edisi 2033.

"CAF" Membatalkan Sistem Turnamen Setiap 4 Tahun

Presiden "CAF" Patrice Motsepe sebelumnya telah mengumumkan pada Desember 2025 kecenderungan untuk menggelar Piala Afrika sekali setiap empat tahun, sebelum lembaga tersebut pada Juli membuka pintu pencalonan tuan rumah untuk edisi 2028, 2032, dan 2036.

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Namun, "CAF" kemudian membatalkan keputusan ini, dan mengumumkan pada 30 Oktober kembali menggelar turnamen setiap dua tahun, sehingga tiga edisi berikutnya setelah edisi 2027 dijadwalkan pada tahun 2028, 2031, dan 2033.

Nasib Edisi 2027 Bisa Mengubah Perhitungan Tuan Rumah

Keraguan masih menyelimuti kemampuan Kenya, Uganda, dan Tanzania untuk menjadi tuan rumah Piala Afrika 2027 pada waktunya musim panas mendatang, di tengah keterlambatan yang tercatat dalam pekerjaan persiapan kurang dari setahun sebelum turnamen bergulir.

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Jika turnamen diputuskan dipindahkan dari ketiga negara tersebut, hal itu bisa berakibat pada penggambaran ulang peta tuan rumah edisi-edisi mendatang, termasuk kemungkinan masuknya kembali Mesir atau Afrika Selatan ke dalam perhitungan, terutama dengan beredarnya kabar mengenai komunikasi "CAF" dengan kedua negara terkait kemungkinan mengambil alih penyelenggaraan turnamen.

Meski demikian, Patrice Motsepe masih secara resmi membantah adanya niat untuk memindahkan edisi 2027 dari negara-negara tuan rumah saat ini.

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Aljazair Sebelumnya Mundur dari Persaingan 2025 dan 2027

Aljazair sebelumnya telah masuk ke persaingan tuan rumah edisi 2025 dan 2027, sebelum mundur dari kompetisi hanya dua hari sebelum pengumuman negara yang berhak menjadi penyelenggara.

Diberitakan pula bahwa Aljazair termasuk salah satu negara yang dihubungi terkait kemungkinan menjadi tuan rumah edisi 2027, bersama Maroko, yang menjadi tuan rumah edisi terakhir antara Desember 2025 dan Januari 2026, serta Pantai Gading, yang menyelenggarakan edisi sebelumnya pada Januari dan Februari 2024.