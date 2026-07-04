Aljazair mungkin menjadi tujuannya!.. Pelatih baru mengumumkan keputusannya untuk hengkang setelah perpisahan yang memalukan

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, secara resmi mengumumkan pada hari Sabtu ini bahwa masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Tunisia telah berakhir, satu minggu setelah “Elang Kartago” tersingkir dari kompetisi Piala Dunia 2026, sehingga mengakhiri pengalaman yang singkat namun penuh dengan perhatian dan sorotan.

Menurut laporan surat kabar Prancis “L’Équipe”, Renard memposting pesan perpisahan yang menyentuh melalui akun resminya di aplikasi “Instagram”, di mana ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Federasi Sepak Bola Tunisia atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memimpin tim nasional di ajang Piala Dunia, dengan mengatakan: "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengenakan seragam Tunisia dan menjalani pengalaman yang tak terlupakan ini."

Pelatih asal Prancis itu menambahkan dalam pesannya: “Sebelum saya pergi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Federasi Sepak Bola Tunisia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026,” sebelum menyampaikan harapan terbaiknya kepada mantan timnasnya dengan mengatakan: “Saya berharap timnas Tunisia ini sukses di masa depan. Saya yakin mereka akan terus berkembang, membahagiakan seluruh bangsa, dan menorehkan bab-bab gemilang dalam sejarahnya.”

Renard, yang sebelumnya pernah melatih timnas Maroko dan Arab Saudi, juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama masa kerjanya bersama timnas Tunisia, dengan mengatakan: “Saya berterima kasih kepada semua yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini,” sebelum menutup pesannya dengan kalimat yang menyentuh: “Perjalanan saya hampir berakhir.”

Pengumuman pengunduran diri Renard ini muncul di tengah beredarnya laporan media mengenai kemungkinan kembalinya ia melatih di Aljazair, di mana beberapa sumber menyebutkan adanya negosiasi awal antara dirinya dan Federasi Sepak Bola Aljazair, seiring dengan upaya “Les Verts” mencari pelatih berpengalaman internasional untuk memimpin tim nasional pada fase berikutnya.