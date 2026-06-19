Aljazair menyatakan perang terhadap kesalahan wasit: Pengaduan resmi ke FIFA terkait "perlindungan terhadap Messi"

Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait kesalahan wasit yang terjadi dalam pertandingan "Pejuang Gurun" melawan Argentina (0-3), yang digelar dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026.

Menurut sumber dari situs "TSA Tout sur l'Algérie", Asosiasi Sepak Bola Aljazair mengonfirmasi apa yang sebelumnya dilaporkan oleh majalah "Compétition", dan memutuskan untuk secara resmi mengajukan protes terhadap kinerja wasit asal Polandia, Simon Marciniak, serta sistem Video Asisten Wasit (VAR), dengan pertimbangan bahwa keputusan mereka mengubah jalannya pertandingan dan secara jelas merugikan tim nasional Aljazair.

Kesalahan paling mencolok yang didokumentasikan dalam pengaduan tersebut adalah tidak dikeluarkannya Lionel Messi pada menit ke-32, di mana bintang Argentina itu melakukan pelanggaran keras terhadap bek Aljazair, Issa Mandi, sehingga kaki pemain Aljazair tersebut terinjak di bawah kaki Messi di hadapan wasit dan VAR.

Meskipun pelanggaran tersebut sangat serius, Messi – yang mencetak gol pertama Argentina pada menit ke-17 – tidak menerima kartu apa pun, bahkan terus bermain tanpa hukuman. Kesalahan ini dianggap sebagai titik krusial dalam pengaduan Federasi Sepak Bola Aljazair, yang memandangnya sebagai bukti adanya “perlindungan khusus” yang dinikmati pemain Argentina tersebut.

Keluhan tersebut juga mencakup sikutan yang dilancarkan oleh Mac Allister, pada menit ke-74, gelandang Argentina Alexis Mac Allister memberikan sikutan yang jelas ke wajah pemain Aljazair Ibrahim Maza, yang membuatnya terjatuh di lapangan. Meskipun adegan tersebut sangat jelas, wasit Marciniak tidak memberikan tendangan penalti, bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning sekalipun.

Keputusan-keputusan ini memicu kemarahan besar di kalangan sepak bola, di mana media olahraga global dan lokal, serta para pakar wasit, sepakat mengecam kinerja wasit yang digambarkan sebagai “memalukan” dan “mempengaruhi” hasil pertandingan.

Pengajuan keluhan resmi kepada FIFA ini menjadi sinyal yang jelas dari Federasi Sepak Bola Aljazair mengenai penolakan tegasnya terhadap terulangnya kesalahan-kesalahan semacam ini yang kini sering terjadi dalam pertandingan-pertandingan besar, serta menuntut dilakukannya penyelidikan yang adil dan transparan terhadap kinerja tim wasit.