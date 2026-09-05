Federasi Sepak Bola Aljazair pada hari Sabtu ini mengumumkan penunjukan Brahim Hemdani sebagai pelatih baru tim nasional utama, menggantikan pelatih asal Swiss Vladimir Petkovic, yang hengkang menyusul tersingkirnya Aljazair dari babak 32 besar ajang Piala Dunia terakhir di tangan Swiss dengan skor (2-0).

Penunjukan Hemdani datang setelah kesuksesan yang belakangan ini ia raih bersama timnas U-21; ia meraih medali emas dalam ajang Mediterranean Games yang berlangsung di Italia, sebuah pencapaian yang absen dari lemari trofi sepak bola Aljazair selama 51 tahun. Perjalanan tanpa kekalahan di turnamen ini turut mengangkat pamor Hemdani, yang dalam tim kepelatihan akan dibantu oleh dua mantan pemain internasional lainnya, yaitu Antar Yahia dan Moussa Saïb.

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Mantan gelandang klub Caen, Strasbourg, Marseille, dan Glasgow Rangers berusia 48 tahun ini memiliki rekam jejak sebagai pemain yang lebih kaya dibanding pengalaman kepelatihannya, sebagaimana diulas surat kabar Prancis "L'Équipe"; ia memulai perjalanan kepelatihannya di divisi-divisi bawah bersama klub-klub Prancis seperti Courbevoie lalu Marignane, jauh dari sorotan yang kini menantinya. Namun, pengalaman-pengalaman sebelumnya bersama kelompok usia muda memungkinkannya menapakkan kaki di dalam rumah timnas, sehingga kini ia harus membuktikan kelayakannya di level tertinggi, sembari menanggung tekanan olahraga dan suporter yang menyertai kepemimpinan timnas.

Pelatih baru itu tak akan memiliki banyak waktu untuk menerapkan ide-ide taktisnya; timnas Aljazair akan menjalani laga menjamu tamunya Zambia pada 25 September ini, sebelum beralih menghadapi Burundi pada 29 di bulan yang sama, untuk laga giornata pertama dan kedua kualifikasi Piala Afrika 2027 yang direncanakan berlangsung di Kenya, Tanzania, dan Uganda.