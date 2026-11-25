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Dalam sepak bola, kita terbiasa melihat kiper sebagai benteng pertahanan terakhir, sosok yang mencegah terjadinya gol. Namun, Alisson Becker benar-benar mendobrak aturan itu dan menulis babak baru dalam sejarah Liverpool setelah menjadi pemberi assist, bukan sekadar penjaga gawang.

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Malam yang semula ditandai oleh kemenangan Liverpool atas Club Brugge pada akhirnya berubah menjadi malam milik Alisson Becker. Sang kiper mencuri seluruh perhatian berkat satu assist baru yang menambah koleksinya menjadi empat assist bersama Liverpool, catatan yang belum pernah dicapai kiper mana pun dalam sejarah klub, bahkan dalam sejarah Liga Inggris.

Liverpool meraih kemenangan yang layak atas wakil Belgia, Club Brugge, pada Rabu malam dalam lanjutan pekan kelima fase liga Liga Champions. Namun, perbincangan seusai laga tidak hanya berkisar pada kemenangan tersebut, tetapi juga pada statistik bersejarah yang dicatat kiper asal Brasil itu.

Alexander Isak membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-13, sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua pada menit ke-79. Liverpool pun menegaskan keunggulan mereka yang jelas sepanjang laga dengan memanfaatkan organisasi pertahanan, kecepatan dalam transisi menyerang, dan penguasaan lini tengah, sekaligus mencegah Club Brugge membangun serangan berbahaya.

Akan tetapi, momen yang akan terus dikenang datang di akhir pertandingan, ketika Alexander Isak menambah gol ketiga Liverpool pada menit ke-82 setelah menerima assist dari kiper Alisson Becker. Momen itu menegaskan bahwa kiper asal Brasil tersebut bukan sekadar penjaga gawang, melainkan pesepak bola yang lengkap.

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Dengan umpan tersebut, Alisson Becker mencatatkan assist keempatnya bersama Liverpool dan menorehkan namanya dengan tinta emas dalam catatan klub, menurut akun resmi Liverpool di X.

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Kisah Alisson sebagai pemberi assist dimulai pada 19 Januari 2020, ketika ia menyumbang assist untuk Mohamed Salah saat menghadapi Manchester United di Liga Primer Inggris. Laga itu tak terlupakan bagi pendukung Liverpool, sebab hari itu Alisson membuktikan bahwa seorang kiper bisa menjadi kunci serangan, bukan hanya pertahanan.

Alisson kemudian mengulangi pencapaian itu pada 19 Februari 2022, ketika memberikan assist untuk bintang asal Mesir tersebut saat melawan Norwich City di Liga Primer Inggris. Hal itu menegaskan bahwa apa yang terjadi saat melawan United bukan kebetulan, melainkan bakat sejati serta kemampuan luar biasa dalam membaca permainan.

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Pada 16 Oktober 2022, assist ketiga juga diberikan untuk Mohamed Salah, kali ini saat menghadapi Manchester City di Liga Primer Inggris, dalam salah satu laga terbesar di liga. Alisson membuktikan dirinya sebagai kiper kelas dunia yang mampu mengubah jalannya laga besar hanya dengan satu umpan akurat.

Adapun assist keempat tercipta pada Rabu malam untuk penyerang asal Swedia, Alexander Isak, saat melawan Club Brugge di Liga Champions. Itu menjadi assist pertama Alisson di kompetisi Eropa tersebut sekaligus melengkapi empat assist bersejarahnya.

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Statistik ini bukan sekadar angka, melainkan bukti perkembangan besar peran penjaga gawang dalam sepak bola modern. Kiper tidak lagi hanya dituntut melakukan penyelamatan, tetapi juga membangun permainan, menciptakan peluang, dan memulai serangan balik.

Alisson Becker adalah contoh terbaik dari perkembangan ini. Ia memiliki kemampuan langka dalam melepaskan umpan panjang yang akurat, membaca pergerakan rekan setimnya, dan mengirim umpan pada waktu yang tepat, persis seperti yang dilakukan para playmaker terbaik dunia.

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Lewat pencapaian ini, Alisson mengirim pesan yang jelas kepada semua orang: kiper juga bisa menjadi bintang dalam menyerang, dan assist bukan monopoli para penyerang serta gelandang.