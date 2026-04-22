Alisson Becker telah mencapai kesepakatan dan tampaknya akan meninggalkan Liverpool setelah delapan tahun

Segala hal mengindikasikan bahwa Alisson Becker akan meninggalkan Liverpool setelah musim ini berakhir. Pakar Transfermarkt, Matteo Moretto, menulis pada hari Rabu bahwa kiper asal Brasil tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan Juventus, di mana ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih Luciano Spalletti.

Ketertarikan Juventus terhadap Alisson tentu bukanlah hal baru. La Gazzetta dello Sport telah melaporkan pada bulan Februari mengenai keinginan Bianconeri untuk mendatangkan legenda Liverpool tersebut.

Juventus terus berupaya dan berhasil meyakinkan Alisson tentang proyek di Turin. Sumber-sumber Italia lainnya menulis bahwa kehadiran Spalletti memainkan peran penentu dalam keputusan Alisson.

Alisson mengenal Spalletti dengan baik dari masa mereka bersama di AS Roma. Di bawah asuhan pelatih asal Italia itu, Alisson berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di dunia, sebelum akhirnya dijual ke Liverpool pada pertengahan 2018 dengan harga lebih dari 70 juta euro.

Alisson yang berusia 33 tahun memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 bersama Liverpool, yang diperkirakan akan bernegosiasi dengan Juventus dalam beberapa hari ke depan. Alisson merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan klub, mengingat era baru telah dimulai di Anfield.

Mohamed Salah dan Andrew Robertson dipastikan akan meninggalkan kota musik tersebut. Pemain senior lainnya, Virgil van Dijk, memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, dan tampaknya tidak akan memperpanjang kontraknya. Selain itu, Federico Chiesa, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, Joe Gomez, dan Curtis Jones juga dikaitkan dengan kemungkinan hengkang.

Di Juventus, pihak klub belum sepenuhnya yakin dengan Michele Di Gregorio, yang karenanya harus sangat waspada terhadap posisinya sebagai starter jika transfer Alisson benar-benar terjadi. Apa yang diminta Liverpool untuk Alisson, untuk saat ini masih belum jelas.

Sejak bergabung dengan Liverpool, Alisson telah menjadi kiper utama yang tak terbantahkan di klub tersebut. Kiper yang saat ini sedang cedera ini telah meraih, antara lain, dua gelar liga dan satu gelar Liga Champions bersama The Reds.