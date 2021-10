Alisson Becker: Dapat Tiga Poin Di Madrid Sangat Penting Buat Saya & Klub

Alisson juga terpilih sebagai Man of the Match berkat serangkaian penyelamatannya kala jumpa Atletico Madrid.

Kiper Liverpool Alisson Becker menyambut positif tiga poin yang diraih timnya kala bertandang ke markas Atletico Madrid di matchday ketiga babak grup Liga Champions, Rabu (20/10) dini hari WIB tadi.

Melawan Atletico di kandangnya, Liverpool unggul dua gol terlebih dahulu dalam rentang waktu 13 menit berkat sepakan kaki kiri Mohamed Salah dan tendangan kaki kanan Naby Keita, yang semuanya dicetak dari tepi luar kotak penalti.

Atletico kemudian membalas dan menyamakan skor berkat brace Antoine Griezmann sebelum babak pertama diakhiri, dengan penyerang internasional Prancis itu lantas dikartu merah di awal paruh kedua yang membuat The Reds berada di atas angin.

Meski begitu, Alisson dipakas bekerja keras di partai ini dengan menggagalkan berbagai peluang yang dimiliki pasukan Diego Simeone sebelum penalti Salah di menit ke-78 menggaransi tiga poin buat tim tamu.

Saat bubaran, kiper asal Brasil Alisson dipilih oleh UEFA sebagai Man of the Match. Berbicara mengenai hasil di Wanda Metropolitano, eks AS Roma itu mengatakan: “Ini adalah pertandingan yang ingin dimainkan oleh pemain top dan juga tim papan atas.

“Ini adalah tempat yang selalu sulit untuk dikunjungi. Mendapatkan kemenangan di sini, tiga poin itu berarti sangat penting buat saya, buat kami dan untuk sesuatu yang ingin kami raih.

“Kami hanya perlu fokus sedikit lebih banyak karena kami tahu kami bisa memperbaiki itu.”

Tak ketinggalan, Alisson turut memuji Jurgen Klopp atas team talk-nya di saat jeda. “Saya percaya bos adalah maestro dalam berbicara di momen yang tepat, mengatakan segalanya dengan tepat.

“Saya kira dia kembali membuat kami berada dalam permianan saat berbicara di ruang ganti dan sikap kami juga berubah sedikit di babak kedua.”

Mengenai penyelamatan penting yang ia lakukan, Alisson menjawab: “Saya senang kami bisa mencetak gol ketiga dan tidak lagi kebobolan. Kami mengontrol situasi menjadi lebih baik, namun harus ada perbaikan di sana karena kami unggul satu pemain. Anda harus menciptakan lebih banyak peluang namun ini tidak mudah [bermain melawan sepuluh orang]. Kami senang dengan tiga poin ini,” tutupnya.

Ini merupakan kemenangan perdana Liverpool atas Atletico di kompetisi elite Eropa (D2 L2), sekaligus mengakhiri lima laga tanpa kemenangan saat bertandang ke Spanyol di turnamen ini (D1 L4).

Liverpool nyaman di puncak klasemen Grup B dengan perolehan sembilan poin, sementara Atletico tertahan di urutan kedua lantaran baru mengoleksi empat angka.